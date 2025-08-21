Ripley 'enloquece' y anuncia venta nocturna con vales y descuentos exclusivos HOY: ¿Dónde será y a qué hora?

Diversas personas desconocen que Ripley anunció una venta nocturna a favor de sus clientes. La iniciativa busca que sus visitantes puedan acceder a descuentos y vales de hasta 40% de descuento en sus compras. ¿En qué tiendas estará vigente y a qué hora inicia? Te lo contamos a continuación.

Ripley venta nocturna y descuentos exclusivos

La tiktoker Fio Maldonado dio a conocer en su cuenta oficial que Ripley de Real Plaza Piura realizará una venta nocturna este jueves 21 de agosto. La iniciativa fue muy bien recibida por los ciudadanos, quienes buscan conocer a qué hora comienza esta iniciativa por parte de la conocida tienda.

De acuerdo a la información brindada, los descuentos comenzarán a las 9:00 p.m. y terminarán a las 11:00 p.m. Las personas que realicen una compra de 100 soles accederán a un descuento de 40% en vestuario y calzado.

Los descuentos estarán disponibles en marcas como Marquis, Index, Barbados, Pepe Jean London, entre otras. Las personas que realicen sus compras hasta las 10:30 p.m. podrán participar en un sorteo para una gift card de 50 soles.

Rápidamente, el post se hizo viral en las redes sociales y diversas personas han indicado que no dejarán pasar esta oportunidad de realizar sus compras tanto para damas, caballeros y niños. "Vamos a ver si cazamos ofertas", "Imperdible", "Solo en Piura", "Alucina que si aprovechen", "No me lo puedo perder", "Top", son algunos comentarios que acompañan el post.