- Hoy:
- Partidos de hoy
- Palmeiras vs Universitario
- River Plate vs Libertad
- Alianza Lima
- Tabla Acumulada
- Obras
Ripley 'enloquece' y anuncia venta nocturna con vales y descuentos exclusivos HOY: ¿Dónde será y a qué hora?
Miles de personas no pueden dejar pasar los descuentos que está ofreciendo Ripley HOY, además, se está sorteando gift cards de 50 soles.
Diversas personas desconocen que Ripley anunció una venta nocturna a favor de sus clientes. La iniciativa busca que sus visitantes puedan acceder a descuentos y vales de hasta 40% de descuento en sus compras. ¿En qué tiendas estará vigente y a qué hora inicia? Te lo contamos a continuación.
PUEDES VER: Plaza Vea confirmó cierre en todas sus tiendas a nivel nacional este jueves 21 de agosto: ¿cuál es el motivo?
Ripley venta nocturna y descuentos exclusivos
La tiktoker Fio Maldonado dio a conocer en su cuenta oficial que Ripley de Real Plaza Piura realizará una venta nocturna este jueves 21 de agosto. La iniciativa fue muy bien recibida por los ciudadanos, quienes buscan conocer a qué hora comienza esta iniciativa por parte de la conocida tienda.
De acuerdo a la información brindada, los descuentos comenzarán a las 9:00 p.m. y terminarán a las 11:00 p.m. Las personas que realicen una compra de 100 soles accederán a un descuento de 40% en vestuario y calzado.
Los descuentos estarán disponibles en marcas como Marquis, Index, Barbados, Pepe Jean London, entre otras. Las personas que realicen sus compras hasta las 10:30 p.m. podrán participar en un sorteo para una gift card de 50 soles.
Rápidamente, el post se hizo viral en las redes sociales y diversas personas han indicado que no dejarán pasar esta oportunidad de realizar sus compras tanto para damas, caballeros y niños. "Vamos a ver si cazamos ofertas", "Imperdible", "Solo en Piura", "Alucina que si aprovechen", "No me lo puedo perder", "Top", son algunos comentarios que acompañan el post.
- 1
Tottus anuncia oferta en miles de productos | ¿Cuándo y en qué tiendas comprar?
- 2
Vecinos de Puente Piedra recibieron la mejor noticia | Se culminó obra que mejorará tránsito en la Panamericana Norte
- 3
Plaza Vea confirmó cierre en todas sus tiendas a nivel nacional este jueves 21 de agosto: ¿cuál es el motivo?
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90