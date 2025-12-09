¿El paro nacional de 48 horas se dará este miércoles 10 y jueves 11 de diciembre? Lo último que se sabe

En los últimos días circuló con fuerza la posibilidad de un paro nacional de 48 horas convocado por gremios de transporte de Lima y Callao, en protesta por la escalada de violencia, extorsiones y ataques contra choferes, una crisis que se intensificó tras el reciente asesinato de un conductor en el distrito de Chorrillos.

La expectativa generó preocupación entre usuarios, trabajadores, empresarios y autoridades, ante la posibilidad de una paralización que afectaría la movilidad de millones de personas, por lo cual es importante conocer lo que se sabe hasta el momento.

Hasta el momento, lo que se conoce es que ese paro no se daría este miércoles 10 ni el jueves 11 de diciembre como algunos habían previsto. En cambio, los dirigentes del sector evalúan otra ventana de protesta más adelante en el mes.

¿Qué dicen los gremios sobre paro?

Según los últimos pronunciamientos de los dirigentes del sector transporte, la medida de 48 horas aún está en evaluación. No hay una convocatoria oficial para los días 10 y 11 de diciembre.

El hecho ha sido reiterado, pues los gremios descartaron un paro inmediato y afirmaron que la decisión dependerá del resultado de sus reuniones internas y de eventuales respuestas del Gobierno.

Nueva fecha prevista: 15 a 17 de diciembre, si no hay respuesta del Estado

El sector transporte, liderado por dirigentes como Martín Ojeda, ha anunciado que la medida estudiada ahora apunta a un posible paro nacional de 48 horas entre el 15 y 17 de diciembre.

Esta decisión responde al malestar por el incremento de ataques. Se han registrado incendios de buses, amenazas, extorsiones y asesinatos, incluso cuando ya regía el estado de emergencia en Lima y Callao. Los transportistas denuncian que las soluciones adoptadas por las autoridades no están funcionando.

Inseguridad, extorsión y violencia contra transportistas

El llamado al paro surge en medio de una grave crisis en el sector, pues bandas delictivas extorsionan a empresas de transporte, obligándolas a pagar "cupos" bajo amenaza de atentados.

Los ataques no son aislados, pues recientemente en Chorrillos un conductor fue asesinado mientras cumplía su ruta, lo que reavivó el llamado de alerta de los gremios. Ante ello, los dirigentes advierten que la declaratoria de emergencia en Lima-Callao no ha logrado frenar la violencia y exigen una respuesta urgente del Gobierno.