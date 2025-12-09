0
EN VIVO
Barcelona vs Frankfurt por la Champions League
EN DIRECTO
Inter vs Liverpool por Champions League

¿El paro nacional de 48 horas se dará este miércoles 10 y jueves 11 de diciembre? Lo último que se sabe

El Perú afronta una de las olas más preocupantes de delincuencia y violencia contra los transportistas, por lo cual se genera la interrogante sobre un nuevo paro en protesta.

Daniela Alvarado
¿Paro de transportistas este 10 y 11 de diciembre?
¿Paro de transportistas este 10 y 11 de diciembre? | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

En los últimos días circuló con fuerza la posibilidad de un paro nacional de 48 horas convocado por gremios de transporte de Lima y Callao, en protesta por la escalada de violencia, extorsiones y ataques contra choferes, una crisis que se intensificó tras el reciente asesinato de un conductor en el distrito de Chorrillos.

La Municipalidad de San Martín de Porres confirmó que remodelará importante vía.

PUEDES VER: Municipalidad de San Martín de Porres recuperó relevante espacio de importante avenida: vía será renovada en su totalidad

La expectativa generó preocupación entre usuarios, trabajadores, empresarios y autoridades, ante la posibilidad de una paralización que afectaría la movilidad de millones de personas, por lo cual es importante conocer lo que se sabe hasta el momento.

Hasta el momento, lo que se conoce es que ese paro no se daría este miércoles 10 ni el jueves 11 de diciembre como algunos habían previsto. En cambio, los dirigentes del sector evalúan otra ventana de protesta más adelante en el mes.

¿Qué dicen los gremios sobre paro?

Según los últimos pronunciamientos de los dirigentes del sector transporte, la medida de 48 horas aún está en evaluación. No hay una convocatoria oficial para los días 10 y 11 de diciembre.

El hecho ha sido reiterado, pues los gremios descartaron un paro inmediato y afirmaron que la decisión dependerá del resultado de sus reuniones internas y de eventuales respuestas del Gobierno.

Nueva fecha prevista: 15 a 17 de diciembre, si no hay respuesta del Estado

El sector transporte, liderado por dirigentes como Martín Ojeda, ha anunciado que la medida estudiada ahora apunta a un posible paro nacional de 48 horas entre el 15 y 17 de diciembre.

Esta decisión responde al malestar por el incremento de ataques. Se han registrado incendios de buses, amenazas, extorsiones y asesinatos, incluso cuando ya regía el estado de emergencia en Lima y Callao. Los transportistas denuncian que las soluciones adoptadas por las autoridades no están funcionando.

Inseguridad, extorsión y violencia contra transportistas

El llamado al paro surge en medio de una grave crisis en el sector, pues bandas delictivas extorsionan a empresas de transporte, obligándolas a pagar "cupos" bajo amenaza de atentados.

Los ataques no son aislados, pues recientemente en Chorrillos un conductor fue asesinado mientras cumplía su ruta, lo que reavivó el llamado de alerta de los gremios. Ante ello, los dirigentes advierten que la declaratoria de emergencia en Lima-Callao no ha logrado frenar la violencia y exigen una respuesta urgente del Gobierno.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Minedu publicó el calendario escolar 2026: Conoce cuándo comenzarán las clases del próximo año

  2. Municipalidad de San Martín de Porres recuperó importante espacio de la Avenida Tomás Valle

  3. Resultados UNI del examen de admisión IEN y Beca 18 2026- I: LINK para ver lista de ingresantes

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano