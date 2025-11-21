Circuito Mágico del Agua encenderá su árbol navideño 2025: cuándo será, horario y precio de entradas

La magia de la Navidad empieza a brillar en Lima con un espectáculo que promete iluminar los corazones de las familias. Este sábado 22 de noviembre de 2025, el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva llevará a cabo el tan esperado encendido de su árbol navideño interactivo. Más que un símbolo tradicional, este árbol se convierte en un punto de encuentro multisensorial, donde luces, sonido, música y diseño se fusionan para dar un arranque espectacular a la temporada navideña.

El árbol no es solo una decoración, sino que su estructura cuenta con un recorrido interno de doble acceso y un sistema sincronizado de luces y sonido que envolverá a los visitantes en una experiencia envolvente. Este evento representa una invitación a redescubrir uno de los parques más emblemáticos de Lima, donde el agua se convierte en protagonista a través de su techado de luz y música.

Además, durante noviembre y diciembre, los visitantes podrán recorrer la Villa Mágica Navideña, un espacio temático lleno de sorpresas que complementa esta experiencia lumínica. Este evento es parte de la apuesta de la Municipalidad de Lima, a través de Serpar, por promover espacios culturales, seguros y familiares que fortalezcan el sentido comunitario y el espíritu festivo. En una ciudad que muchas veces corre con prisa, el encendido del árbol del Circuito Mágico del Agua ofrece un paréntesis mágico para celebrar juntos.

El Circuito Mágico del Agua se prepara para encendido de árbol de Navidad / FOTO: Composición Líbero

Detalles del evento: encendido del árbol navideño

Fecha: Sábado, 22 de noviembre de 2025.

Sábado, 22 de noviembre de 2025. Hora: A las 7:00 p.m., junto a la Fuente de la Ilusión.

A las 7:00 p.m., junto a la Fuente de la Ilusión. Ceremonia: Contará con un coro infantil que interpretará villancicos para amenizar el momento de encendido.

Contará con un coro infantil que interpretará villancicos para amenizar el momento de encendido. Árbol navideño: Tiene 13 metros de altura, 7,5 metros de diámetro, más de 100,000 luces LED, acceso interno doble, y se iluminan con un sistema de sonido y luces sincronizadas.

Tiene 13 metros de altura, 7,5 metros de diámetro, más de 100,000 luces LED, acceso interno doble, y se iluminan con un sistema de sonido y luces sincronizadas. Se podrá visitar también la Villa Mágica Navideña, con actividades y decoración navideña durante noviembre y diciembre.

Circuito Mágico del Agua anuncia segunda edición de Villa Mágica Navideña / FOTO: Municipalidad de Lima

Horario y precios del Circuito Mágico del Agua

Horario de visita del parque: Lunes a domingo, de 3:00 p.m. a 10:00 p.m.

Lunes a domingo, de 3:00 p.m. a 10:00 p.m. Hay shows de fuentes musicales en horarios nocturnos.

Precio de ingreso:

Entrada general: S/ 5.00.

Descuentos: 50 % para personas con discapacidad (con carnet CONADIS) y para adultos mayores (según su política).

Niños muy pequeños: menores de 5 años ingresan gratis, presentando su DNI físico.

Importancia del evento

Este encendido de árbol no es simplemente una decoración navideña, sino que se trata de una estrategia para fomentar el encuentro familiar, ofrecer actividades culturales gratuitas o accesibles, y posicionar al Circuito Mágico del Agua como un punto de turismo local durante la temporada festiva. Además, refuerza el compromiso de Serpar y la Municipalidad de Lima por generar espacios seguros, inclusivos y llenos de fantasía para habitantes y visitantes.