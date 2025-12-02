Excelente noticia para viajeros sin pasaporte en Perú: 100 mil personas se beneficiarán en tiempo récord

Migraciones anunció un importante respiro para quienes necesitan tramitar su pasaporte antes de fin de año: casi 100 mil citas estarán disponibles durante diciembre en todo el país. La entidad aseguró que los usuarios podrán acceder a turnos incluso para el mismo día, sin colas interminables ni la intervención de terceros.

El proceso inicia con el pago de S/ 120.90 en el Banco de la Nación o en Págalo.pe (código 01810). Con ese paso listo, los ciudadanos pueden ingresar a la plataforma de citas para escoger la fecha y sede que mejor se ajuste a su disponibilidad. En total, Migraciones cuenta con 31 centros de atención distribuidos en 20 regiones y en el Callao, cada uno con horarios propios que pueden revisarse en la web oficial.

La sede del Jockey Plaza en Surco, la más concurrida del país, tendrá un refuerzo especial: se habilitaron más de 20 mil citas adicionales para evitar acumulaciones en estas semanas de alta demanda. A nivel nacional, el avance también es significativo. Solo en 2025, el país ya superó los 710 mil pasaportes electrónicos emitidos, con cifras destacadas en Lima, Arequipa, Lambayeque, La Libertad, Piura, Huancayo, San Martín y Cusco.

Migraciones recordó que, el día de la cita, el usuario debe presentar su DNI vigente y en buen estado. Además, reiteró su recomendación de no recurrir a tramitadores, ya que podrían poner en riesgo información personal o cobrar por gestiones que son completamente gratuitas en los canales oficiales.