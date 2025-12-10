- Hoy:
Corte de luz por tres días en Arequipa: Seal suspende servicio desde este 10 de diciembre
La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste solicitó a los ciudadanos tomar sus precauciones ante el corte de luz pactado para estas fechas.
La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) dio a conocer que se han programado diversos cortes de luz en distintos distritos de Arequipa. La suspensión de servicio serán los días 10, 11 y 12 de diciembre, por trabajos de mantenimiento.
Corte de luz por tres días de Arequipa
A continuación, podrás conocer cuáles son los distritos de Arequipa que se quedarán sin luz por tres días. ¡Toma nota!
Seal confirmó corte de luz este 10, 11 y 12 de diciembre.
Miércoles 10 de diciembre
- Circuito: SED 2598
- Horario: 7:30 a 14:30
- Motivo: Cambio de poste y sustitución de cable autoportante por CAAI.
- Zona afectada: Av. Prolongación Ejército (Distrito de Cerro Colorado)
Jueves 11 de diciembre
- Distrito de Vítor
- Circuito: Vítor desde REC – 200139
- Horario: 7:00 a 15:00
- Motivo: Reubicación de SED e instalación de seccionadores en redes de media tensión.
- Zonas afectadas: Primera Pampa, Segunda Pampa, Tercera Pampa, Cuarta Pampa, Virgen de Chapi.
- SED involucradas:4790, 6576, 6577, 6578, 6579, 6586, 6594, 6831, 6832, 6833, 6834, 6835, 6836, 6838, 6883, 6884, 6886, 6889, 6953, 6954, 7619, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850, 7851, 7852, 7853, 7854, 7855, 7856, 7857, 7858, 7859, 7860, 7861, 7862, 7863, 7864, 7865, 7866, 7922, 7930, 8615, 8616, 8645, 8663, 8681, 8854, 8861, 8877, 8903, 8907, 9519, 10049, 10116, 10202, 10230.
- Socabaya
- Circuito: Campiña desde BC – 060311
- Horario: 7:30 a 9:30
- Motivo: Subsanación de punto caliente en SED 3740.
- Zonas afectadas: 4 de Octubre (Zonas A, B y C), El Corredor del Golf, El Edén de Lara, El Ensueño Golf, Residencial El Golf, Villa El Golf
- SED involucradas:1511, 1556, 1920, 2152, 3464, 3740, 3934, 4280, 4844, 4890, 5917, 10038.
Viernes 12 de diciembre
- José Luis Bustamante y Rivero y Socabaya
- Circuito: [1204] Alto de la Luna
- Horario: 7:30 a 14:30
- Motivo: Mantenimiento de líneas de media tensión y reubicación de poste.
- Zonas afectadas - Distrito de Socabaya: 13 de enero, Dolores, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Residencial Quinta Santa Cruz
- SED involucradas:1297, 1318, 1339, 1392, 1478, 1643, 2271, 2494, 2541, 2542, 2549, 2614, 2693, 2884, 3227, 3283, 3284, 3288, 3289, 3291, 3551, 3628, 3629, 3774, 3835, 3851, 4599, 4637, 4649, 5266, 5462, 5871, 10108.
- La Joya y Mollendo
- Circuito: San Camilo desde CC – 260118
- Horario: 8:00 a 13:00
- Motivo: Modificación de armados en media tensión.
- Zonas afectadas: La Joya - Asentamiento 6, Mollendo - Asentamiento 5
- SED involucradas:6543, 6592, 6900, 6901, 6902, 6903, 6904, 6925, 6987, 7617, 7708, 7839, 7897, 7898, 7899, 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7914, 7948, 7991, 8799, 8801.
- Cerro Colorado
- Circuito: [2002] Valle Blanco
- Horario: 8:00 a 11:00
- Motivo: Inserción de nueva SED.
- Zonas afectadas: Challapampa, La Goyoneche, Ibarcena, Las Buganvilas, Mariscal Castilla, Micaela Bastidas, Semi - Rural Pachacútec (Grupos 2, 3, 7, 10, 12, 13, 16, 19), Túpac Amaru Zona A
- SED involucradas:1163, 1253, 1338, 1366, 1394, 1523, 1626, 1630, 1648, 1670, 1789, 1804, 1809, 2143, 2346, 2651, 2714, 2719, 2807, 2863, 2883, 2886, 2887, 2894, 2909, 2979, 2999, 3232, 3371, 3420, 3697, 3829, 3860, 3861, 3862, 3913, 4656, 4657, 4736, 4737, 4805, 4824, 4886, 4965, 4973, 5000, 5001, 5262, 5345, 5600, 5610, 5645, 5732, 5810, 5881, 5936, 10177.
Si tienes diversas dudas sobre el corte de luz pactado por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste, entonces puedes comunicarte al Fono SEAL, canal de emergencias y reclamos, el número es (054) 381188.
