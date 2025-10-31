- Hoy:
Bernardo Cuesta aprovechó error de Garcés y silenció Matute con el 1-0 de Melgar ante Alianza Lima
Tras una gran jugada colectiva, Renzo Garcés quedó desparramado en el césped y el delantero Bernardo Cuesta sorprendió a Vizcarra al marcar el primer gol en el Melgar vs Alianza Lima.
¡Insólito! Martín Távara se quiso lucir con una 'panenka' y falló el empate de Sporting Cristal
¡Debajo del arco! Cristian Benavente falló insólito gol para Sporting Cristal ante Chankas - VIDEO
¡No quiere 'tri'! Ampuero se lució con un golazo de larga distancia para el 1-0 de Cusco FC
Edison Flores se perdió el 2-0 en la línea del área de Cristal tras un gran pase de Carabalí - VIDEO
Sebastián Britos se lució con su atajada y evitó el golazo de Yoshimar Yotún - VIDEO
¡La tuvo Sporting Cristal! Irven Ávila se falla insólito gol ante Universitario - VIDEO
Sebastián Britos evitó el gol de Sporting Cristal con gran atajada - VIDEO
¡Era el gol del año! Martín Távara casi anota para Cristal con remate desde media cancha
