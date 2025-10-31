Bernardo Cuesta anotó el 1-0 de Melgar | L1 MAX | Composición: Líbero

Bernardo Cuesta aprovechó error de Garcés y silenció Matute con el 1-0 de Melgar ante Alianza Lima

Tras una gran jugada colectiva, Renzo Garcés quedó desparramado en el césped y el delantero Bernardo Cuesta sorprendió a Vizcarra al marcar el primer gol en el Melgar vs Alianza Lima.