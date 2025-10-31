Pronóstico Alianza Universidad vs. Cusco FC: cuánto paga el partido por fecha 17 del Torneo Clausura 2025

Alianza Universidad recibe a Cusco FC por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 este domingo 2 de noviembre. El duelo está programado en el Estadio Heraclio Tapia de la ciudad de Huánuco, desde las 1:00 PM, hora de Perú. Las casas de apuestas ya soltaron sus pronósticos para este partido clave. Según Apuesta Legal Perú, el portal que compara y analiza las cuotas de las plataformas más conocidas del país, así pinta el panorama para este encuentro.

¿Cuánto paga Alianza Universidad vs. Cusco FC?

Las cuotas actualizadas para este partido son las siguientes:

Apuesta con cabeza y disfruta del juego. En la sección de pronósticos de Apuesta Legal Perú puedes ver las cuotas de las casas más populares y comparar quién paga mejor para este y los próximos partidos. Así podrás elegir dónde jugar con más ventaja. ¿Ya tienes a tu favorito? ¡Vamos con todo!

Pronóstico Alianza Universidad vs. Cusco FC

Cusco FC parte como favorito para este partido con una cuota promedio de 2.20. Mientras que la victoria de Alianza Universidad paga 3.00 y el empate se cotiza en 3.60.

¿Cómo llegan Alianza Universidad vs. Cusco FC?

Alianza Universidad llega al enfrentamiento en una situación crítica. Ocupa la decimosexta posición del Torneo Clausura con apenas 13 puntos y se encuentra último en la tabla acumulada con 24 unidades, lo que lo coloca al borde de la zona de descenso. Como local, ha sumado tres victorias, cuatro empates y ocho derrotas, con un saldo de 15 goles a favor y 23 en contra.

Por su parte, Cusco FC vive un momento opuesto: está segundo en el Clausura con 29 puntos y también ocupa el segundo lugar en la tabla acumulada con 63 unidades, lo que lo posiciona firmemente en la lucha por el ingreso a torneos internacionales. Además, llega tras tres partidos consecutivos sin perder y suma como visitante nueve victorias, dos empates y cinco caídas, además de 24 goles a favor y 19 en contra fuera.

¿A qué hora juegan Alianza Universidad vs. Cusco FC?

El partido se jugará este domingo 2 de noviembre desde las 1:00 p.m. hora peruana. Los horarios para otros países son:

Colombia, Ecuador y Panamá: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Bolivia y Venezuela: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 3:00 p.m.

3:00 p.m. México, El Salvador, Nicaragua y Guatemala: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 2:00 p.m.

¿Dónde ver Alianza Universidad vs. Cusco FC por TV y Streaming?

El partido será transmitido EN VIVO por L1 Max. Además, se podrá seguir en directo a través de Streaming por L1 Play.

Posible alineación de Alianza Universidad vs. Cusco FC