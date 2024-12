Bono Navideño 2024: ¿Ya está disponible el link de consulta con DNI? Esto es lo que REVELÓ el Gobierno

Inicialmente debes saber que el Bono Navideño 2024 en el Perú no tiene un link de consulta con DNI. El Congreso no ha habilitado un enlace, debido a que está dirigido a los trabajadores del Congreso de la República y legisladores. Por ello, se solicita a los ciudadanos que no caigan en noticias falsas que circulan en las redes sociales.