Bono de 1,000 soles para el sector público en diciembre: revisa si existe un LINK de consulta y si eres beneficiario

La respuesta es no, no hay un link para que los beneficiarios puedan consultar si reciben el Bono de 1,000 soles , pues está destinado solo a un pequeño grupo de peruanos.

Asimismo, también indica que este bono "no tiene naturaleza remunerativa, ni carácter pensionable, no se encuentra sujeta a cargas sociales, ni forma parte de los beneficios laborales y se encuentra afecta al impuesto a la renta. Asimismo, no constituye base de cálculo para la compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones, asignaciones o entregas económicas”.