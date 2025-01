Bono Escolaridad 2025: por este motivo NO podrás cobrar los 400 soles en febrero

Sin embargo, pese a la buena noticia que esto representa, lo cierto es que un sector no menor de peruanos no podrá gozar de este subsidio , por lo que te recomendamos leer la siguiente nomás y saber si formas parte de este grupo, así como los motivos para ello.

El Bono Escolaridad fue aprobado por medio del Decreto Supremo N° 002-2025-EF , la misma que fue publicada en el Diario Oficial El Peruano el pasado 12 enero de 2025 , donde no solo se confirma el reparto de este subsidio, también a quiénes llegará.

Dicho esto, debemos decir que hay sectores que no se verán beneficiados del Bono Escolaridad 2025, los cuales son los empleadas del sector privado, pero no solo ellos, también los empleados bajo el régimen de CAS (Contrato Administrativo de Servicios) quienes, además, no reciben gratificaciones o bonos adicionales.