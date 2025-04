Bono Escolaridad 2025: Conoce cuándo se realizará el PRÓXIMO PAGO en planilla a los beneficiarios restantes

Lo que muchos no saben es que aún les falta pagar a cierto grupo de trabajadores y en esta nota te diremos cuándo se realizará, sobre todo quiénes son los beneficiarios.

Según el artículo 2 del Decreto Supremo, el Bono de Escolaridad 2025 abarca diversos grupos laborales del sector público . Asimismo, el beneficio se aplicará de manera proporcional a los empleados que trabajen a tiempo parcial o en jornadas incompletas, de igual manera a aquellos que no hayan alcanzado los tres meses antigüedad mínima en el cargo, entre los cuales están:

El decreto no contempla la entrega del subsidio a los trabajadores del sector privado, pese a que ellos también enfrentan gastos escolares similares. Asimismo, los servidores públicos bajo el régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios) tampoco están incluidos en la lista de beneficiarios.

Pese a que desempeñen funciones dentro del Estado, este grupo no recibe beneficios laborales como gratificaciones o bonos adicionales. Estos trabajadores no forman parte de la planilla pública y, por lo tanto, no cumplen con los criterios establecidos en la norma.