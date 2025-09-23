- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Real Madrid vs Levante
- Racing vs Vélez
- Fluminense vs Lanús
- Al Nassr vs Jeddah
- Alianza Lima
- Universitario
- Retiro AFP
¿Estás registrado en EsSalud? Estos son todos los beneficios económicos que puedes recibir en octubre 2025
EsSalud ofrece a sus afiliados cuatro importantes ayudas financieras que podrán ser aprovechadas para diferentes situaciones.
El Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) no solo brinda atención médica a millones de peruanos, sino que también ofrece prestaciones económicas a sus asegurados en momentos clave de la vida, como el nacimiento de un hijo, la maternidad, una enfermedad que impida trabajar o incluso el fallecimiento de un familiar.
PUEDES VER: Bonos de S/ 500 y S/ 820 activos en Perú | Conoce si te toca cobrarlos en septiembre 2025
Estos respaldos están diseñados para apoyar económicamente a los asegurados y sus familias ante situaciones que generan gastos adicionales o pérdida temporal de ingresos. En total, son cuatro los principales bonos vigentes en EsSalud: Bono por lactancia, prestación por sepelio, subsidio por maternidad y subsidio por incapacidad temporal para el trabajo (ITT)
Cada uno tiene sus propios requisitos, montos establecidos por ley y procedimientos de cobro. A continuación te explicamos en qué consiste cada uno de estos beneficios y cómo puedes acceder a ellos.
Bono por lactancia: apoyo para madres aseguradas
¿En qué consiste?
El bono por lactancia es una prestación económica que se otorga a la madre asegurada o al padre asegurado (si la madre no tiene seguro) tras el nacimiento de su hijo o hija. Tiene como objetivo cubrir parte de los gastos iniciales de cuidado y alimentación del recién nacido.
Monto
S/ 820.00 por cada hijo nacido vivo.
Requisitos
- La madre o el padre deben estar afiliados a EsSalud como asegurados regulares.
- Tener al menos 3 meses consecutivos de aportes (o 4 no consecutivos dentro de los 6 meses anteriores al mes de parto).
- El hijo debe estar registrado en el RENIEC.
¿Cómo cobrar?
- Ingresar a la plataforma de EsSalud: https://www.essalud.gob.pe
- Ir a la sección "Trámites en línea" - "Bono por lactancia"
- Presentar de forma virtual:
- DNI del solicitante.
- Partida de nacimiento del bebé.
- Constancia de aseguramiento.
- El pago se deposita en una cuenta del Banco de la Nación.
Prestación por sepelio: apoyo económico ante el fallecimiento
¿En qué consiste?
Es una ayuda económica que cubre los gastos de sepelio (ataúd, traslado, cremación, entre otros) de un asegurado titular, cónyuge o hijo menor fallecido.
Monto
Hasta S/ 2,070.00, dependiendo del tipo de servicio y documentación presentada.
Requisitos
- El fallecido debe haber sido asegurado titular o derechohabiente de EsSalud.
- Contar con al menos 3 meses consecutivos o 4 no consecutivos de aportes en los últimos 6 meses anteriores al fallecimiento.
- El solicitante debe ser familiar directo o persona que asumió los gastos.
¿Cómo cobrar?
- Presentar solicitud presencial o virtual en EsSalud.
- Adjuntar:
- DNI del solicitante y del fallecido.
- Partida de defunción.
- Comprobantes de pago del servicio funerario.
Bono por maternidad: subsidio durante la licencia prenatal y postnatal
¿En qué consiste?
Este bono, también conocido como subsidio por maternidad, es una prestación económica dirigida a trabajadoras aseguradas durante su licencia por maternidad, que incluye 49 días antes y 49 días después del parto.
Monto
100% del sueldo diario de la trabajadora durante 98 días.
Requisitos
- Tener al menos 3 meses consecutivos de aportes o 4 no consecutivos en los 6 meses anteriores al mes de inicio de la licencia.
- Estar trabajando al momento del inicio del descanso prenatal.
- Presentar el certificado médico de gestación emitido por EsSalud.
¿Cómo cobrar?
- El empleador gestiona la solicitud del subsidio ante EsSalud.
- La trabajadora puede consultar el estado del trámite en línea.
- El monto es depositado al empleador, quien lo transfiere a la trabajadora.
Bono por incapacidad temporal: cuando no puedes trabajar por enfermedad
¿En qué consiste?
Es un subsidio por incapacidad temporal para el trabajo (ITT) que se otorga al asegurado que, debido a una enfermedad común o accidente no laboral, no puede trabajar por más de 20 días consecutivos.
Monto
100% del sueldo diario del trabajador, a partir del día 21 de incapacidad (los primeros 20 días los cubre el empleador).
Requisitos
- Estar en planilla y afiliado a EsSalud.
- Tener al menos 3 meses consecutivos de aportes o 4 no consecutivos en los 6 meses anteriores.
- Contar con un certificado médico de descanso por incapacidad emitido por EsSalud.
- El empleador debe continuar con los aportes durante la incapacidad.
¿Cómo cobrar?
- El empleador presenta la solicitud del subsidio ante EsSalud.
- Debe adjuntar:
- Certificados médicos.
- Planilla de pago.
- Formulario de subsidio.
- Una vez aprobado, EsSalud reembolsa el monto al empleador, quien debe entregarlo al trabajador.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50