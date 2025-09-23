¿Estás registrado en EsSalud? Estos son todos los beneficios económicos que puedes recibir en octubre 2025

El Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) no solo brinda atención médica a millones de peruanos, sino que también ofrece prestaciones económicas a sus asegurados en momentos clave de la vida, como el nacimiento de un hijo, la maternidad, una enfermedad que impida trabajar o incluso el fallecimiento de un familiar.

Estos respaldos están diseñados para apoyar económicamente a los asegurados y sus familias ante situaciones que generan gastos adicionales o pérdida temporal de ingresos. En total, son cuatro los principales bonos vigentes en EsSalud: Bono por lactancia, prestación por sepelio, subsidio por maternidad y subsidio por incapacidad temporal para el trabajo (ITT)

Cada uno tiene sus propios requisitos, montos establecidos por ley y procedimientos de cobro. A continuación te explicamos en qué consiste cada uno de estos beneficios y cómo puedes acceder a ellos.

Bono por lactancia: apoyo para madres aseguradas

¿En qué consiste?

El bono por lactancia es una prestación económica que se otorga a la madre asegurada o al padre asegurado (si la madre no tiene seguro) tras el nacimiento de su hijo o hija. Tiene como objetivo cubrir parte de los gastos iniciales de cuidado y alimentación del recién nacido.

Monto

S/ 820.00 por cada hijo nacido vivo.

Requisitos

La madre o el padre deben estar afiliados a EsSalud como asegurados regulares.

Tener al menos 3 meses consecutivos de aportes (o 4 no consecutivos dentro de los 6 meses anteriores al mes de parto).

El hijo debe estar registrado en el RENIEC.

¿Cómo cobrar?

Ingresar a la plataforma de EsSalud: https://www.essalud.gob.pe

Ir a la sección "Trámites en línea" - "Bono por lactancia"

Presentar de forma virtual:

DNI del solicitante.

Partida de nacimiento del bebé.

Constancia de aseguramiento.

El pago se deposita en una cuenta del Banco de la Nación.

Prestación por sepelio: apoyo económico ante el fallecimiento

¿En qué consiste?

Es una ayuda económica que cubre los gastos de sepelio (ataúd, traslado, cremación, entre otros) de un asegurado titular, cónyuge o hijo menor fallecido.

Monto

Hasta S/ 2,070.00, dependiendo del tipo de servicio y documentación presentada.

Requisitos

El fallecido debe haber sido asegurado titular o derechohabiente de EsSalud.

Contar con al menos 3 meses consecutivos o 4 no consecutivos de aportes en los últimos 6 meses anteriores al fallecimiento.

El solicitante debe ser familiar directo o persona que asumió los gastos.

¿Cómo cobrar?

Presentar solicitud presencial o virtual en EsSalud.

Adjuntar:

DNI del solicitante y del fallecido.

Partida de defunción.

Comprobantes de pago del servicio funerario.

Bono por maternidad: subsidio durante la licencia prenatal y postnatal

¿En qué consiste?

Este bono, también conocido como subsidio por maternidad, es una prestación económica dirigida a trabajadoras aseguradas durante su licencia por maternidad, que incluye 49 días antes y 49 días después del parto.

Monto

100% del sueldo diario de la trabajadora durante 98 días.

Requisitos

Tener al menos 3 meses consecutivos de aportes o 4 no consecutivos en los 6 meses anteriores al mes de inicio de la licencia.

Estar trabajando al momento del inicio del descanso prenatal.

Presentar el certificado médico de gestación emitido por EsSalud.

¿Cómo cobrar?

El empleador gestiona la solicitud del subsidio ante EsSalud.

La trabajadora puede consultar el estado del trámite en línea.

El monto es depositado al empleador, quien lo transfiere a la trabajadora.

Bono por incapacidad temporal: cuando no puedes trabajar por enfermedad

¿En qué consiste?

Es un subsidio por incapacidad temporal para el trabajo (ITT) que se otorga al asegurado que, debido a una enfermedad común o accidente no laboral, no puede trabajar por más de 20 días consecutivos.

Monto

100% del sueldo diario del trabajador, a partir del día 21 de incapacidad (los primeros 20 días los cubre el empleador).

Requisitos

Estar en planilla y afiliado a EsSalud.

Tener al menos 3 meses consecutivos de aportes o 4 no consecutivos en los 6 meses anteriores.

Contar con un certificado médico de descanso por incapacidad emitido por EsSalud.

El empleador debe continuar con los aportes durante la incapacidad.

¿Cómo cobrar?