¿Cuándo PAGAN el Segundo Bono Especial de febrero 2025 y quiénes lo recibirán por mensaje de texto?

Aún no se ha confirmado el pago del Segundo Bono Especial correspondiente al mes de febrero, pero en caso sea anunciado serán por el Canal del Sistema Patria habilitado en Venezuela . Te recomendamos solo hacer caso a las informaciones oficiales, para evitar caer en estafas.

Pese a que no se ha confirmado la entrega, para recibir el Segundo Bono Especial de febrero es indispensable que estés registrado en la plataforma Patria, si ya lo has hecho, debes actualizar tus datos o responder las encuestas del Sistema. Asimismo, no es que te puede llegar por mensaje de texto, pero puedes realizar la consulta por allí, siguiente estos pasos: