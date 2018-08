Se sorteó el cuadro de US Open 2018: Rafael Nadal se enfrentará ante David Ferrer en primera ronda

Habrá duelo español. Rafael Nadal hará su debut en el US Open 2018 enfrentando a su compañero de equipo en Copa Davis, David Ferrer. Por su parte, el suizo Roger Federer, se enfrentará al japonés Yshihito Nishioka y en caso de seguir avanzando, podría medirse al serbio Novak Djokovic en cuartos de final.

Por el lado sudamericano, el argentino Juan Martín del Potro, tercera raqueta mundial, debutará con un jugador de la 'qualy' y podría enfrentarse a Andy Murray en una posible tercera ronda.

La ultima vez que se enfrentaron Nadal y Ferrer fue en la fase de grupos del Masters del año 2015 con triunfo para Rafa, quien ya ha sabido ganar el Abierto de Estados Unidos en tres ocasiones.

