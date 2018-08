Rafael Nadal volverá a sus orígenes con esta 'tendencia' en el US Open

El inicio del último Grand Slam de la temporada -del 27 de agosto al 9 de setiembre- tendrá la presencia garantizada de Rafael Nadal, y como cada vez que el español salta a una cancha de tenis, todo lo que hace es noticia. El actual número 1 de la ranking ATP hará una modificación en su vestuario. Tras largos 10 años volverá a lucir una camiseta sin mangas en suelo norteamericano. ¿Qué es lo novedoso? Que lo hará sin importarle el hecho de perder auspicios en las mangas.

El US Open es el torneo más importante del circuito desde lo comercial, no solo porque es el gran torneo que cierra la temporada, sino porque además se realiza en la 'Gran Manzana', en las pistas de Flushing Meadows de New York, un escaparate para todas las marcas relacionadas al deporte blanco.

El oriundo de Manacor ya había vuelto a usar el polo sin mangas en este curso. Fue en el Open de Australia, con lo que cortó un período de 10 años sin usar este modelo, pero después a lo largo de la gira europea en tierra batida, y también en el césped de Wimbledon, regresó al estilo de las mangas. Es más, en el Masters 1000 de Toronto (tierra dura) que ganó hace poco utilizó una camiseta con mangas.

Nadal ya se encuentra en la ciudad de los rascacielos bajo la conducción técnica de Francisco Roig y con la mente puesta en revalidar su título obtenido en la temporada pasada.



EL DATO

Esta tarde se realizará el sorteo del cuadro individual de la competencia.