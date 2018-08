Roger Federer vs Novak Djokovic EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la final del Masters 1000 de Cincinnati

El tenista suizo Roger Federer de medirá ante el serbio Novak Djokovic en el Lindner Family Tennis Center ubicado en Ohio, Estados Unidos a las 3:00 p. m. (hora peruana) EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por la final del Masters 1000 de Cincinnati.

Cincinnati es un torneo de los opuestos para Roger Federer y Novak Djokovic. Mientras que el suizo se impuso siete veces, para el serbio, el Masters 1000, es el único que le falta conquistar. Federer está en una altísima forma y amplía su vigencia, por su parte, Djokovic recuperó su mejor estado tras una larga ausencia.

A ocho días de iniciarse el Abierto de Estados Unidos - el último Grand Slam de la temporada - los exnúmeros uno del tenis buscarán tentar el trofeo luego que Federer eliminara en semifinales a David Goffin, quién despachó en cuartos de final a Juan Martín del Potro: una molestia en el hombro derecho de Goffin determinó su abrupta salida cuando el marcador iba 7-6 (6-3) y 1-1.

Por su parte, el tenista serbio sufrió para vencer al croata Marin Cilic. Tras perder el segundo por una holgada diferencia (3-6), sacó el estirpe que lo llevó a ser el número uno durante los años 2011, 2012, 2014 y 2015.

Luego de sufrir una operación en el codo, Djokovic campeonó en Wimbledon, sin embargo, parece no haber alcanzado - aún - el 100% de su potencial. aso contrario sucede con el "Expreso Suizo" pues ha obtenido 17 de sus últimos 18 sets y ganó 14 partidos consecutivos. Parte como el gran favorito para hacerse con la contienda.

Always a pleasure and big challenge playing a great person and player @cilic_marin. Big respect to you, my friend.



Uvek je zadovoljstvo i veliki izazova igrati sa sjajnom osobom i igračem. Veliko poštovanje prijatelju. pic.twitter.com/t9JWOdin1d