Dota 2: ¡11 millones de dólares! OG derrota al PSG y se proclama campeón de The International 2018

The International 2018 hace justicia con el equipo más ganador de la historia del videojuego Dota 2. Los europeos de OG derrotaron (3-2), en el "Best of Five" (Bo5), a los chinos de LGD Gaming, conjunto que representa al club PSG en la rama de los eSports (deportes electrónicos), y se proclamaron como nuevos campeones del torneo patrocinado por Valve, que entregó 11,5 millones de dólares para los nuevos reyes de Dota.

Era la segunda vez que OG se veía las caras contra PSG.LGD durante el International 2018. El cruce que tuvieron ambos en la final del cuadro superior fue una sinopsis de lo que pasaría en la gran final. OG, contra las cuerdas, pudo imponerse con una efectiva estrategia que será recordada por todos los fanáticos de Dota 2, ya que este enfrentamiento tuvo inesperadas remontadas de OG y duró aproximadamente seis horas en definirse.

OG había decepcionado en el pasado The International 2017. Quedó en el séptimo puesto pero, ahora, reclamaron el trofeo que le faltaba en sus vitrinas en el Rogers Arena de Vancouver, Canadá.

Against all odds, we stood united, fought until the very end and became your #TI8 Champions!



The Dream is now real. @OG_BDN0tail @7ckngMadDOTA @iamJERAX @TopsonDota @anadota99 #DreamOG pic.twitter.com/cDc6CGvKyW