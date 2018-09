"Conor McGregor y Floyd Mayweather pactarán una revancha", afirma padre del boxeador

El agente del boxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr., su padre, de nombre Floyd Mayweather Sr., confirmó que existen negociaciones con el peleador irlandés Conor McGregor para una revancha entre ambos tras la primera pelea que sostuvieron el pasado 26 de agosto en el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde 'Money' resultó como vencedor.

"Ellos hablan como si él -el ex boxeador- y Conor McGregor fueran a pelear. Así parece. No lo tengo muy claro, solo digo las cosas como me parecen. Para mí, mi hijo quiere combatir de nuevo", declaró el progenitor de Floyd Mayweather al medio 'Yee Sports'.

"Conor McGregor peleará de nuevo y le mostrará a la gente lo que puede hacer, que es nada", agregó nuevamente el padre de Floyd Mayweather. También, aclaró que el combate no se llevaría en un octágono dentro de una jaula de acero, sino en un ring de boxeo, tal y como ocurrió durante su primera batalla.

"Solo digo que pienso que pelearán de la misma forma -con reglas de boxeo-. Se está conversando y por el momento hay mucho interés en eso", dijo.

Cabe recordar que Conor McGregor rechazó la ayuda que le ofreció Floyd Mayweather para que pueda ejercitarse en su gimnasio y así llegar de la mejor manera para su pelea contra el 'ruso invencible' Khabib Nurmagomedov. El irlandés buscará recuperar el cinturón de peso ligero el próximo 6 de octubre en el T-Mobile Arena.