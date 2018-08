Floyd Mayweather se refirió al reestreno de Conor McGregor en la UFC. ¡Imperdible!

'Money' volvió a sorprender al mundo del combate pero esta vez con unas declaraciones nada polémicas. ¿Cómo así? Floyd Mayweather se refirió al regreso al octágono de Conor McGregor, su ex contrincante en 'La pelea del billón de dólares', y sus palabras solo fueron de halago para el peleador irlandés, que enfrentará por la UFC al ruso Khabib Nurmagomedov.

"Conor McGregor es un verdadero competidor, como dije antes, no se dejará vencer por cualquiera, no tiene miedo, es un guerrero", sostuvo en diálogo con TMZ, Mayweather. La última vez que el ex boxeador norteamericano se subió a un ring fue para vencer por K.O. técnico precisamente a McGregor.

PUEDES VER: El cariño de Sergio Ramos a Luka Modric tras ser premiado como el mejor jugador del año por la UEFA

"No tengo una predicción (sobre la pelea) porque nunca vi pelear al otro luchador, por lo que sé, es un infierno en el suelo, haciendo tomas y puede luchar. Pero a los fans les gusta verte de pie, luchando. Eso les gusta a los aficionados", agregó, mostrando claramente su favoritismo por 'The Notorious'.

NO TE LO PIERDAS: Florentino Pérez descargó su furia contra el Inter de Milán por el caso Luka Modric

El 6 de octubre próximo, el irlandés y Nurmagomedov lucharán en Las Vegas por el título de peso ligero. Todavía no se sabe en qué condiciones llegará McGregor, pues tras su pelea con Mayweather no ha vuelto a tener acción. Aún así, 'Money' se mostró dispuesto a darle su equipo de trabajo. "Sé que UFC tiene un centro de entrenamiento, pero nos gustaría que trabaje en el club de boxeo Mayweather", agregó el otrora pugilista de 41 años.

EL DATO

McGregor perdió el cinturón de campeón de peso ligero de la UFC en abril del año pasado tras permanecer 5 meses sin actividad en esa competencia.