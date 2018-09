Canelo vs Golovkin PESAJE EN VIVO ONLINE desde el Arena T-Mobile de las Vegas

MINUTO A MINUTO EN VIVO CEREMONIA DE PESAJE CANELO VS. GOLOVKIN

- Concluye la ceremonia de pesaje, queda todo listo para la gran pelea de mañana.

- Canelo: "No me gusta hablar, mañana voy a demostrar más que decir"

- Golovkin: "Mañana vas a ver una verdadera guerra, una gran batalla, Por su puesto que voy a ganar por K.O.".

- En el 'cara a cara' ambos boxeadores se encaran y tienen que intervenir los miembros de los equipos de ambos.

- En instantes declaraciones de ambos jugadores.

- 159.6 libras dió Golovkin

- 159.4 libras para Saúl Álvarez

- Ambos boxeadores se encuentra en el ring para iniciar la ceremonia de pesaje.

- Gran ambiente se vive a las afueras del Arena T-Mobile

- Así llega al pesaje Canelo Álvarez.

LA PREVIA

Este sábado 15 de septiembre se enfrenta por segunda vez Saúl Canelo y Gennady Golovkin desde el Arena T-Mobile de la ciudad de Las Vegas. Ambos peleadores se verán las caras nuevamente tras el inesperado empate del año pasado.

Antes de esta trascendental pelea, ambos boxeadores tienen que verse las caras durante la ceremonia de pesaje que se llevará a cabo EN VIVO ONLINE desde el mismo recinto en la ciudad de Las Vegas.

El kazajo Golovkin parte como favorito por una leve diferencia ante Canelo, el combate tendrá como premio el título mundial del peso. En lo últimos días de este combate las fuertes declaraciones entre ambos boxeadores han ido calentando los ánimos en la previa.

"Creo que son palabras de Abel. No tiene los huevos suficientes Golovkin para él decir o pensar por su propia mente. Todo lo que dice lo dice por Abel. Me siento molesto por todo lo que han dicho, muchas estupideces y pretextos. Me siento molesto, pero utilicé esta molestia en el campamento para hacer un gran entrenamiento y pelea", declaró Canelo.

A lo que Golovkin respondió: "Espero que todos disfrutemos de esta pelea, es una historia diferente, una situación diferente, estoy listo, espero que Canelo esté listo y esperemos que sea una hermosa pelea".