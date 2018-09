Nate Diaz, némesis de Conor McGregor, peleará ante Dustin Poirier en el UFC 230

Nate Diaz, hermano de Nick, ganó fama mundial por ser el único que derrotó (vía sumisión) a Conor McGregor en la jaula del UFC. La revancha la perdió con el irlandés y tras un tiempo sin ver combates volverá el próximo 3 de noviembre para enfrentarse a Dustin Poirier en el UFC 230, que podría ser por el nuevo título de 165 libras. Sin embargo, esto último aún no ha sido del todo confirmado por Dana White, presidente de la compañía de Artes Marciales Mixtas (MMA).

El 'Chico malo de Stockton', apodo con el que se le conoce a Nate Diaz y, también, a su hermano, reapareció en sus redes sociales publicando una fotografía donde se prepara para un sparring de boxeo. Aquello llamó la atención de los fanáticos del UFC, algunos especulan que imitará a Conor McGregor en el cuadrilátero. Lo cierto, es que la única pelea que tiene en la agenda es frente a Dustin Poirier.

Probablemente en el futuro Nate Diaz pruebe suerte en el ring, ya que en anteriores entrevistas manifestó su deseo de poder hacerlo. Por ahora, su intención es vencer a Poirier y, luego, buscar un nuevo reto entre el ganador de la pelea entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov a realizarse el sábado 6 de octubre en Las Vegas por el UFC 229.

Aún no se ha revelado qué peleadores comandarán el 'main event' del UFC 230. A continuación, los siguientes han sido confirmados por el propio Dana White.

Ronaldo Souza vs. David Branch

Dustin Poirier vs. Nate Diaz

Derek Brunson vs. Israel Adesanya

Lyman Good vs. Sultan Aliev

Brian Kelleher vs. Domingo Pilarte

Matt Frevola vs. Lando Vannata

Karl Roberson vs. Jack Marshman

Julio Arce vs. Sheymon Moraes

Shane Burgos vs. Kurt Holobaugh

Luke Rockhold vs. Chris Weidman

Jason Knight vs. Jordan Rinaldi