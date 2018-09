Ex tenista chileno Marcelo Ríos: "Roger Federer es una señora en la cancha"

En una entrevista para el medio chileno 'La Tercera', el ex tenista Marcelo Ríos habló sobre su regreso a las canchas este 21 de diciembre en un partido de exhibición, sin embargo, la sorpresa fue cuando se refirió al tenis actual en general. Así, criticó fuertemente a Roger Federer y defendió a Serena Williams por lo ocurrido en el US Open 2018.

El ex tenista chileno dio un sorpresivo comentario sobre el suizo: "A mí, Federer me encanta, creo que es el mejor de la historia. Es un caballero. Pero encuentro que es aburrido en la cancha. Fuera de la cancha, su vida debe ser otra. En la cancha, es como una señora, no comete ningún error. Con suerte se saca un moco. ¿Un escupitajo? Ni con suerte. Es super correcto y para mí se me volvió aburrido", señaló.

Además, el chileno también habló sobre el incidente en el que estuvo involucrada Serena Williams en la final del US Open.

"Por romper una raqueta, warning. Después, punto porque (Serena) le dijo ladrón (al umpire). Pero ladrón tiene muchos significados. Entonces, ella alega que nunca ha mentido. No sé si comparto eso del "pídeme perdón". Pero sí creo que fueron un poco excesivos con ella. No estuvieron bien, aparte la multa es una m****", agregó.

Incluso habló sobre el sentimiento que tiene por las hermanas Williams: "Por las Williams siento amor y odio. Amor, porque las conozco desde el rancho de Bollettieri. Nos llevábamos muy bien y era una relación bien agradable. Y de odio, porque me acuerdo de que estábamos en Australia y ella (Serena) quería jugar con los hombres. Entonces, la hicieron jugar con Karsten Braasch, un tipo que estaba 300 del mundo, y perdió 6-0".

Finalmente, Ríos contó una curiosa anécdota que tuvo sobre el racismo: "En Los Ángeles le dije a un negro 'mother fucker'. Para mí no es nada, porque no soy racista, pero a los negros les molesta y se ve feo. Pero que te saquen del partido por eso es una estupidez. Me pasó con Bernardes (un árbitro brasileño), ahí dije 'puta, negro de mierda' y me echó. Después apelé y me perdonaron, porque se dieron cuenta de que en Chile decir negro no es nada malo", sentenció.