Ariel Levy, el chileno que fue seleccionado para una prueba de la WWE en Sudaméricana

Ariel Levy (34 años) es un actor y a la vez un luchador chileno, campeón actual de la CNL (Campeonato Nacional de Lucha Libre de Chile), que este 25 de octubre recibió una gran noticia, pues acaba de ser elegido para una prueba que la famosa WWE realizará en Sudamérica este fin de año.

PUEDES VER: Corredor español gana título mundial y se le sale el hombro por abrazar a su rival [VIDEO]

¿Cómo fue elegido Levy? El luchador asegura que solo llenó un formulario con todos los datos que se le pedía y además de describir toda su experiencia como atleta y luchador, la misma que escribió en inglés y después solo tuvo que cruzar los dedos.

"Me llegó el mail hoy, 25 de octubre y no lo podía creer. Es un sueño. Son solo pruebas, lo sé, no es nada seguro y que estaré luchando en RAW, pero sí el tener la oportunidad de mostrarme en la empresa más importante de lucha libre me parece una meta cumplida", señaló el deportista para un medio chileno.

PUEDES VER: Lucho Alayza rumbo a su quinta corona en Caminos del Inca

Como se sabe, Levy ha sido principalmente un reconocido actor y además presentador de televisión en Chile; no obstante, ahora está apunto de dejarlo todo por cumplir su sueño de pertenecer a la más grande industria de lucha libre en el mundo.