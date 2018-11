Ronda Rousey vs Charlotte Flair EN VIVO ONLINE vía FOX Action: pelea de campeonas de Raw y SmackDown en Survivor Series 2018 [HORA - CANAL]

WWE Survivor Series 2018 se llevará a cabo este domingo 18 de noviembre (7.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE vía FOX Action) en el Staples Center, de la ciudad de Los Ángeles. El evento tendrá la pelea especial de Ronda Rousey, campeona de Raw, contra Charlotte Flair, representante de SmackDown, quien reemplazará a la campeona Becky Lynch.

Becky Lynch sufrió una lesión en la nariz y, por este motivo, la WWE decidió que su lugar en el combate contra Ronda Rousey sea ocupado por Charlotte Flair. La excampeona de UFC esperaba medirse ante la campeona de SmackDown, sobre todo por el 'silletazo' que le dio previo al Survivor Series 2018.

Sin embargo, Ronda Rousey está preparada para enfrentar a cualquier rival y Charlotte Flair tendrá que prepararse para una de las peleas más importantes de su carrera en la WWE. A propósito, 'Rowdy' reveló a su fanáticos lo que significará su lucha frente a la hija de Ric Flair en Survivor Series 2018.

"La verdad es que siempre me he imaginado enfrentándome a Charlotte Flair, incluso mucho antes de entrar en el mundo del wrestling, así que, aunque técnicamente este combate ha sido inesperado, puede decirse que llevo preparándome para él desde hace mucho tiempo", dijo Ronda Rousey.

EL MEJOR REEMPLAZO#WWExFOX | Becky Lynch eligió a Charlotte para que tome su lugar en la lucha ante Ronda Rousey en Survivor Series. pic.twitter.com/486W6AWTNK — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 14 de noviembre de 2018

Sobre el mencionado golpe que le propinó Becky Lynch, Ronda Rousey expresó lo siguiente: "Fue una pasada... una verdadera pasada recibir mi primer sillazo. Casi hasta me sentí honrada de estar en esta situación, de recibir ese primer golpe con una silla en WWE".

Ronda Rousey vs. Charlotte Flair prometen sacar chispas durante su combate en WWE Survivor Series 2018. Los fans no quedarán decepcionados.

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: WWE SURVIVOR SERIES 2018

Perú: 5.00 p.m. (Kickoff) - 7.00 p.m. (main event)

Argentina: 7.00 p.m. (Kickoff) - 9.00 p.m. (main event)

México (Centro): 6.00 p.m. (Kickoff) - 8.00 p.m. (main event)

México (Pacífico, Sonora): 5.00 p.m. (Kickoff) - 7.00 p.m. (evento)

México (Noroeste): 4.00 p.m. (Kickoff) - 6.00 p.m. (evento)

Costa Rica: 4.00 p.m. (Kickoff) - 6.00 p.m. (main event)

Ecuador: 5.00 p.m. (Kickoff) - 7.00 p.m. (main event)

Estados Unidos (Los Ángeles): 2.00 p.m. (Kickoff) - 4.00 p.m. (main event)

Estados Unidos (Texas): 4.00 p.m. (Kickoff) - 6.00 p.m. (main event)

Estados Unidos (Miami): 5.00 p.m. (Kickoff) - 7.00 p.m. (main event)

Colombia: 5.00 p.m. (Kickoff) - 7.00 p.m. (main event)

España: 11.00 p.m. (Kickoff) - 1.00 a.m. (main event) lunes 19 de noviembre

España (Islas Canarias): 10.00 p.m. (Kickoff) domingo 18 de noviembre - 12.00 a.m. (main event) lunes 19 de noviembre

Uruguay: 7.00 p.m. (Kickoff) - 9.00 p.m. (main event)

Paraguay: 7.00 p.m. (Kickoff) - 9.00 p.m. (main event)

Chile: 7.00 p.m. (Kickoff) - 9.00 p.m. (main event)

Brasil: 8.00 p.m. (Kickoff) - 10.00 p.m. (main event)

Bolivia: 6.00 p.m. (Kickoff) - 8.00 p.m. (main event)

Venezuela: 6.00 p.m. (Kickoff) - 8.00 p.m. (main event)

Canadá: 5.00 p.m. (Kickoff) - 7.00 p.m. (main event)

Guatemala: 4.00 p.m. (Kickoff) - 6.00 p.m. (main event)

Honduras: 4.00 p.m. (Kickoff) - 6.00 p.m. (main event)

Italia: 11.00 p.m. (Kickoff) - 1.00 a.m. (main event) lunes 19 de noviembre

Francia: 11.00 p.m. (Kickoff) - 1.00 a.m. (main event) lunes 19 de noviembre

Alemania: 11.00 p.m. (Kickoff) - 1.00 a.m. (main event) lunes 19 de noviembre

Inglaterra: 10.00 p.m. (Kickoff) domingo 18 de noviembre - 12.00 a.m. (main event) lunes 19 de noviembre

Japón: 7.00 a.m. (Kickoff) lunes 19 de noviembre - 9.00 a.m. (evento) lunes 19 de noviembre

Corea del Sur: 7.00 a.m. (Kickoff) lunes 19 de noviembre - 9.00 a.m. (evento) lunes 19 de noviembre

Australia: 9.00 a.m. (Kickoff) lunes 19 de noviembre - 91100 a.m. (evento) lunes 19 de noviembre

China: 6.00 a.m. (Kickoff) lunes 19 de noviembre - 8.00 a.m. (evento) lunes 19 de noviembre

CARTELERA DE WWE SURVIVOR SERIES 2018

Campeón Universal vs. Campeón de WWE

Brock Lesnar vs. Daniel Bryan

Campeona de Raw vs. SmackDown

Ronda Rousey vs. Charlotte Flair

Campeón Intercontinental vs. Campeón de los Estados Unidos

Seth Rollins vs. Shinsuke Nakamura

Combate tradicional masculino de 5 vs. 5

Equipo Raw (Braun Strowman, Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Bobby Lashley y Finn Bálor) vs. Equipo SmackDown (The Miz, Jeff Hardy, Rey Mysterio, Samoa Joe y Shane McMahon)

Combate tradicional femenino de 5 vs. 5

Equipo Raw (Nia Jax, Tamina, Natalya, Ruby Riott y Mickie James) vs. Equipo SmackDown (Asuka, Carmella, Naomi, Sonya Deville y ???)

Lucha entre campeones por parejas

Authors of Pain vs. The Bar

Campeonato Crucero

Buddy Murphy (c) vs. Mustafa Ali

Combate tradicional por parejas (Kickoff)

Equipo Raw (Bobby Roode, Chad Gable, Lucha House Party, The Ascension, The Revival y The B-Team) vs. Equipo SmackDown (The Usos, SAnitY, The Colons, Luke Gallows y Karl Anderson)

FOX ACTION LATINO: WWE SURVIVOR SERIES 2018

Movistar TV: canal 184.

DirecTV: canal 561.

Claro TV: canal 325 y 326.

FOX ACTION HD: WWE SURVIVOR SERIES 2018

Movistar TV: canal 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 333 y 623.

GUÍA TV - WWE SURVIVOR SERIES 2018

La transmisión del evento WWE Survivor Series 2018 estará a cargo por el canal de Fox Action Latino de Movistar TV (184 digital). Asimismo, en el canal 561 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 325 y 326 de Claro.

También podrás disfrutar de toda la emoción de WWE Survivor Series 2018 en alta definición HD por el canal Fox Action HD en los tres servicios de cable disponible en el Perú: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).

Y como ya es una costumbre, WWE Network será otra opción fantástica para poder ver el WWE Survivor Series 2018 desde la computadora.

También puede verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play).

¿CÓMO VER WWE SURVIVOR SERIES 2018 EN VIVO Y GRATIS?

WWE Network ofrece una oferta con la cual podemos ver WWE Survivor Series 2018 en vivo, en español, en HD y de forma completamente gratuita. Con la promoción que WWE Network tiene activa en estos momentos podemos disfrutar de un mes gratis del miles de horas, incluyendo todo el contenido audiovisual de la historia de WWE.

WWE SURVIVOR SERIES 2018: CONSOLAS PARA STREAMING TV

WWE Network: PS3, PS4, XBOX, XBOX ONE PC, Nintendo Swicth y Tablet.