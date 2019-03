Conor McGregor fue denunciado en Irlanda por presunta agresión sexual

Conor McGregor, la exestrella de UFC, está en el ojo de la tormenta. The New York Times dio a conocer que el luchador irlandés ha sido denunciado por una "agresión sexual" en su país, por lo cual está siendo investigado por la policía y podría terminar en una condena que lo lleva a la prisión.



Según la acusante, cuya identidad se mantiene en el anonimato, la estrella de UFC cometió la agresión sexual en el Hotel Beacon, en Dublín, en diciembre.

El medio norteamericano detalló que la Policía cuenta con las cámaras de seguridad de la noche del ataque, en diciembre. Además, diferentes fuentes ratificaron que 'The Notorious' se hospedó dicha noche en la única suite de dos habitaciones.



Es importante señalar que McGregor no ha sido acusado de un delito. Él había sido arrestado en enero, interrogado por las autoridades policiales y, posteriormente, puesto en libertad a la espera de más investigaciones.



Cabe recordar que esta denuncia salta a los medios el mismo día en el que Conor McGregor decidió anunciar su retiro del UFC y de las artes marciales mixtas.



"Les deseo a todos mis viejos colegas que sigan adelante en la competencia (...) Ahora me uno a mis antiguos socios en esta empresa, ya en retiro. Pina Coladas adecuada sobre mí, amigos! ”, anunció en sus redes sociales.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!