► Ver Aquí UFC EN VIVO GRATIS vía FOX Sports | 'El Fuerte' Barzola vs Kevin Aguilar, pelean hoy por preliminares del UFC Philadelphia | GUÍA TV

UFC EN VIVO | Enrique Barzola vs. Kevin Aguilar: el peleador peruano mejor conocido como 'El Fuerte' Barzola se medirá ante el estadounidense que lleva el apodo de 'The Angel of Death' ('El Ángel de la Muerte') por la división peso pluma este sábado 30 de marzo (4.00 p.m. - hora peruana) en el octágono del Wells Fargo Center en Filadelfia, Pensilvania (Estados Undios), por el tercer combate de la cartelera preliminar del UFC Fight Night Philadelphia. La transmisión del combate estará a cargo de la cadena FOX Sports para el Perú y el resto de países de Latinoamérica; mientras que en Estados Unidos se podrá ver por intermedio de ESPN. Sigue el golpe a golpe vía Líbero.pe.

UFC EN VIVO | ENRIQUE BARZOLA VS. KEVIN AGUILAR: RESULTADOS EN DIRECTO

Peso ligero: Edson Barboza vs. Justin Gaethje

Peso mediano: David Branch vs. Jack Hermansson

Peso pluma: Josh Emmett vs. Michael Johnson

Peso paja femenino: Karolina Kowalkiewicz vs. Michelle Waterson

Peso semipesado: Paul Craig vs. Kennedy Nzechukwu

Peso pluma: Sheymon Moraes vs. Sodiq Yusuff

Peso paja femenino: Marina Rodríguez vs. Jessica Aguilar

Peso ligero: Ross Pearson vs. Desmond Green

Peso pluma: Enrique Barzola vs. Kevin Aguilar

Peso mediano: Kevin Holland vs. Gerald Meerschaert

Peso acordado (137 lbs): Casey Kenney vence a Ray Borg por decisión unánime (29-28, 29-28, 30-27).

Peso mosca femenino:Maryna Moroz derrota a Sabina Mazo por decisión unánime (30-27, 29-28, 29-28).

Peso gallo: Alex Perez vence Mark De La Rosa por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27).

UFC EN VIVO | ENRIQUE BARZOLA VS. KEVIN AGUILAR: GOLPE A GOLPE EN DIRECTO

- ¡Atención! El 'Fuerte' Enrique Barzola ya se encuentra listo para salir al octágono del UFC.

- ¡Atención! Kevin Aguilar ya se alista para pelear contra Enrique Barzola.

- Casey Kenney vence a Ray Borg por decisión unánime (29-28, 29-28, 30-27).

- Maryna Moroz derrota a Sabina Mazo por decisión unánime (30-27, 29-28, 29-28).

- Alex Perez vence Mark De La Rosa por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27).

- El peruano 'El Fuerte' Enrique Barzola volverá a pelear en el octágono del UFC frente al estadounidense Kevin Aguilar.

- ¡Bienvenidos al UFC Fight Night Philadelphia!

UFC EN VIVO | ENRIQUE BARZOLA VS. KEVIN AGUILAR: ANTESALA

Con un récord de 15 victorias, 3 derrotas y 1 empate, 'El Fuerte' Enrique Barzola llega con la motivación al tope para saltar nuevamente en el octágono del UFC ante el experimentado Kevin Aguilar, quien registra 16 triunfos y 1 derrota, en lo que será la segunda pelea de las preliminares del UFC Fight Night Philadelphia.

En declaraciones para el diario Líbero.pe, Enrique Barzola no subestimó ni por un poco el poder de su contendiente, Kevin Aguilar, que no ha perdido desde el 2013 -ante Leonard Garcia- por una compañía ajena del UFC. Desde ese entonces, el llamado 'The Angel of Death' ha superado a ocho contrincantes, el último Rick Glenn en noviembre del 2018.

"Hay que fortalecer cada área, como es el boxeo, Muay thai, lucha, Jiu-jitsu, etc. Siempre cada vez es diferente y cada vez el peleador me pongo más fuerte, más inteligente y con más experiencia. (Kevin Aguilar) Él es un peleador muy fuerte en verdad, va ser una pelea muy divertida y versátil. Para sorprender al Mundo con mi nivel y evolución de pelea", dijo Enrique Barzola.

El sueño de 'El Fuerte' Enrique Barzola de ingresa al top ten de la categoría de peso ligero del UFC. Un triunfo sobre Kevin Aguilar será muy importante para la carrera del peruano en las artes marciales mixtas.

"Mis metas son las siguientes, concentrándome en mi pelea, mis planes ahora es concentrarme en la pelea de mañana. Solamente la victoria está en mi mente, y mañana (sábado) después de mi pelea, pensaré en otras cosas. Obviamente quiero entrar al top 15 o 10. Enfrentándome con peleadores con más calibre", señaló.

Sobre la participación de los peruanos en UFC, Enrique Barzola manifestó que está satisfecho por la evolución que ha tenido cada uno de ellos y espera que la situación siga en ascenso.

"Los peleadores peruanos están trabajando muy bien, yo creo que ellos necesitaban hacer campamentos fuera, para tener resultados, tener una mentalidad y pensamiento. El enfoque es diferente, tenemos esa picardía para poder ganar, salir adelante, siempre tienes necesidades como la familia, dinero, el trabajo, que le hace empujar y lo hace un peleador más explosivo",dijo Enrique Barzola.

Enrique Barzola ha vencido a sus últimos cuatro rivales en UFC, todavía no tiene KO: Chris Ávila, Gabriel Benítez, Matt Bessette y Brandon Davis.

UFC EN VIVO | ENRIQUE BARZOLA VS. KEVIN AGUILAR: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 4.00 p.m. Preliminares / 6.00 p.m. Main Card

México (Centro): 3.00 p.m. Preliminares / 5.00 p.m. Main Card

México (Pacífico, Sonora): 2.00 p.m. Preliminares / 4.00 p.m. Main Card

México (Noroeste): 1.00 p.m. Preliminares / 3.00 p.m. Main Card

Ecuador: 4.00 p.m. Preliminares / 6.00 p.m. Main Card

Estados Unidos (Los Ángeles): 7.00 p.m. Preliminares / 9.00 p.m. Main Card

Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m. Preliminares / 5.00 p.m. Main Card

Estados Unidos (Miami): 4.00 p.m. Preliminares / 6.00 p.m. Main Card

Colombia: 4.00 p.m. Preliminares / 6.00 p.m. Main Card

Argentina: 6.00 p.m. Preliminares / 8.00 p.m. Main Card

España: 10.00 p.m. Preliminares / 12.00 a.m. Main Card (domingo 31 de marzo)

España (Islas Canarias): 9.00 p.m. Preliminares / 11.00 p.m. Main Card

Uruguay: 6.00 p.m. Preliminares / 8.00 p.m. Main Card

Paraguay: 6.00 p.m. Preliminares / 8.00 p.m. Main Card

Chile: 6.00 p.m. Preliminares / 8.00 p.m. Main Card

Brasil: 7.00 a.m. Preliminares / 9.00 p.m. Main Card

Bolivia: 5.00 p.m. Preliminares / 7.00 p.m. Main Card

Venezuela: 5.00 p.m. Preliminares / 7.00 p.m. Main Card

Canadá: 5.00 p.m. Preliminares / 7.00 p.m. Main Card

Costa Rica: 3.00 p.m. Preliminares / 5.00 p.m. Main Card

Guatemala: 3.00 p.m. Preliminares / 5.00 p.m. Main Card

Honduras: 3.00 p.m. Preliminares / 5.00 p.m. Main Card

El Salvador: 3.00 p.m. Preliminares / 5.00 p.m. Main Card

Puerto Rico: 5.00 p.m. Preliminares / 7.00 p.m. Main Card

República Dominicana: 5.00 p.m. Preliminares / 7.00 p.m. Main Card

Panamá: 4.00 p.m. Preliminares / 6.00 p.m. Main Card

Italia: 10.00 p.m. Preliminares / 12.00 a.m. Main Card (domingo 31 de marzo)

Francia: 10.00 p.m. Preliminares / 12.00 a.m. Main Card (domingo 31 de marzo)

Alemania: 10.00 p.m. Preliminares / 12.00 a.m. Main Card (domingo 31 de marzo)

Portugal: 10.00 p.m. Preliminares / 12.00 a.m. Main Card (domingo 31 de marzo)

Holanda: 10.00 p.m. Preliminares / 12.00 a.m. Main Card (domingo 31 de marzo)

Inglaterra: 9.00 p.m. Preliminares / 11.00 p.m. Main Event

UFC EN VIVO | ENRIQUE BARZOLA VS. KEVIN AGUILAR: GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN

Perú: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Argentina: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Brasil: Combate.

Bolivia: Red UNO y FOX Sports.

Chile: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Estados Unidos: ESPN, ESPN + y UFC Fight Pass.

México: FOX Sports.

Nicaragua: Viva Nicaragua

Panamá: TV Max

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo), Tigo Sports (Resúmenes) y FOX Sports.

Uruguay: Canal 10, FOX Sports.

Venezuela: Meridiano Television, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Honduras: Teleprogreso y FOX Sports.

Colombia: Win Sports y FOX Sports.

Europa:

Rusia: Russia-2, Match TV

España: PPV UFC Fight Pass y Gol (Diferido)

Inglaterra: BT Sport 1 y BT Sport App on you mobile.

UFC EN VIVO | ENRIQUE BARZOLA VS. KEVIN AGUILAR: CARTELERA COMPLETA

CARTELERA ESTELAR DEL UFC PHILADELPHIA POR ESPN (ESTADOS UNIDOS) Y FOX SPORTS (LATINOAMÉRICA)

Peso ligero: Edson Barboza vs. Justin Gaethje

Peso mediano: David Branch vs. Jack Hermansson

Peso pluma: Josh Emmett vs. Michael Johnson

Peso paja femenino: Karolina Kowalkiewicz vs. Michelle Waterson

Peso semipesado: Paul Craig vs. Kennedy Nzechukwu

Peso pluma: Sheymon Moraes vs. Sodiq Yusuff

CARTELERA PRELIMINAR DEL UFC PHILADELPHIA POR ESPN (ESTADOS UNIDOS), FOX SPORTS (LATINOAMÉRICA) Y UFC FIGHT PASS (ESPAÑA)

Peso paja femenino: Marina Rodríguez vs. Jessica Aguilar

Peso ligero: Ross Pearson vs. Desmond Green

Peso pluma: Enrique Barzola vs. Kevin Aguilar

Peso mediano: Kevin Holland vs. Gerald Meerschaert

Tarjeta preliminar (ESPN+)

Peso acordado (137 lbs): Ray Borg vs. Casey Kenney

Peso mosca femenino: Maryna Moroz vs. Sabina Mazo

Peso gallo: Álex Pérez vs. Mark De La Rosa

UFC EN VIVO | ENRIQUE BARZOLA VS. KEVIN AGUILAR: ¿DÓNDE y CÓMO VER EL EVENTO GRATIS?

A continuación, te presentamos la guía de canales completa para que puedes ver la pelea entre Enrique Barzola y Kevin Aguilar vía televisión por cable (Movistar, DirecTV y Claro) a través del servicio del canal FOX Sports, que suele tener la cobertura de los máximos eventos del UFC.

UFC EN VIVO | ENRIQUE BARZOLA VS. KEVIN AGUILAR: ¿DÓNDE VER LAS PRELIMINARES Y EL MAIN CARD?

Preliminares a partir de las 4.00 p.m. (hora peruana)

UFC PHILADELPHIA: FOX SPORTS

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

UFC PHILADELPHIA: FOX SPORTS HD

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

UFC EN VIVO | ENRIQUE BARZOLA VS. KEVIN AGUILAR: ¿QUÉ CANALES TRANSMITEN EL EVENTO POR FOX SPORTS Y ESPN?

La transmisión de las preliminares del UFC Fight Night Philadelphia estarán a cargo por los canales Fox Sports (Perú, México y resto de países de Latinoamérica) de Movistar TV (501 digital). Asimismo, en el canal 604 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 61 de Claro. En Estados Unidos, se verá por el canal ESPN.



También podrás disfrutar de toda la emoción de UFC Fight Night Philadelphia en alta definición HD por el canal Fox Sports HD en los tres servicios de cable disponibles en el Perú: Movistar TV (744), DirecTV (1604) y Claro (517).



Y como ya es una costumbre, UFC Fight Pass (disponible en España) será otra opción fantástica para poder ver el UFC Fight Night Philadelphia (2019) desde la computadora.

En tanto, las peleas estelares del UFC Fight Night Philadelphia se podrán disfrutar por el servicio de FOX Action Premium: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).

También puedes verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play).