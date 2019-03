Enrique Barzola: "Sería épico un evento de UFC en Perú"

Enrique Barzola es uno de las caras visibles de la UFC en nuestro país. A sus 29 años, 'El Fuerte' aspira alto en la categoría peso pluma y su siguiente reto será este sábado en el UFC Fight Night Philadelphia ante el estadounidense Kevin Aguilar.

Tal cual su rival, con ocho victorias seguidas (la dos últimas en UFC), Enrique Barzola llega a este duelo enrrachado gracias a sus cuatro triunfos consecutivos en la compañía y, de paso, con la confianza a tope.

"Me siento fuerte y preparado para este duelo. Estoy enfocado en este combate, pero sé que otro triunfo me permitirá entrar en el Top15 de mi división. Sería genial y una satisfacción muy grande por cumplir mis objetivos. Ganaré por KO, sumisión o porque arrase en todos los asaltos", anticipó Barzola en una entrevista con 'As'.

En esa misma línea, 'El Fuerte' analizó a su rival de turno. "Él ha perdido sólo una vez y estará preocupado por no hacerlo una segunda. Yo en primer tropiezo aprendí mucho. Soy más completo y experimentado que él. Es un peleador que usa mucho las manos largas, el jab, el crochet al contragolpe y se arrincona mucho contra la valla. Yo le he estudiado y trabajado mucho. El sábado voy a ganar", sentenció.

Aunque hoy su cabeza solo piensa en Kevin Aguilar, Enrique Barzola tiene ilusiones y una de ellas es enfrentar a Alexander Volkanosvki, número 4 del ránking pluma. "Es un peleador duro, pero tengo muchas posibilidades y ventajas. Tengo más armas que él y si puedo armar una guerra le puedo ganar",afirmó.

La otra ilusión de 'El Fuerte' Barzola es actuar de local en un evento de artes marciales mixtas. "Sería épico que pueda haber un evento de UFC en Perú. Los peruanos se sentirían más motivados para practicar las MMA. Hay que esperar que siga ganando, que lo hagan más peruanos, pero que puedan hacer un UFC en Perú sería algo grandioso", puntualizó.

EL DATO:

Enrique Barzola lleva 19 peleas en las artes marciales mixtas, con un récord de 15 triunfos, 3 derrotas y un empate.