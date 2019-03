Khabib tras el retiro de Conor McGregor del UFC: "Solo puede haber un solo rey en la jungla"

Conor McGregor remeció las redes sociales el último martes 26 de marzo tras anunciar su renuncia a las Artes Maciales Mixtas (MMA) y UFC por razones aún desconocidas, ya que se creía que volvería a pisar el octágono de UFC para una tercera con Nate Diaz. Las reacciones no tardaron en llegar, sobre todo de alguien muy especial, Khabib Nurmagomedov.

El campeón de peso ligero de UFC no le dedicó un mensaje de aliento a Conor McGregor. Puede interpretarse de muchas maneras, pero no es ningún elogió para el irlandés. Y es que Khabib Nurmagomedov escribió lo siguiente: "Solo puede haber un solo rey en la selva. Solo uno" en clara alusión a 'The Notorious', quien es el peleador que produce más dinero para la empresa de Dana White por las promociones que hace en las previas de sus combates. Algo similar a lo que hacia el fallecido boxeado Muhammad Ali, pero sin tener el mayor respeto a sus rivales (José Aldo, Nate Diaz, Khabib, entre otros).

There can be only one king in the jungle.

Only ☝️ pic.twitter.com/BuqVNUkoR0