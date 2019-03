Enrique Barzola a LÍBERO: "Voy a sorprender al mundo entero con mi nivel obtenido" [VIDEO]

Créditos: Christian Murrugarra desde New Jersey

Todo el Perú se paralizará esta noche del sábado cuando Enrique Barzola salga al octágono para medirse al estadounidense Kevin Aguilar en el evento UFC Filadelfia. El peleador peruano otorgó una entrevista en exclusiva para LÍBERO previo a su enfrentamiento en la cual habló de todo y dio a conocer algunos de sus secretos para llegar a la cima.

La última vez que luchó Barzola en la UFC fue en mayo del 2018 cuando derrotó por decisión unánime a Brandon Davis. ‘El Fuerte’ se lesionó en octubre del año pasado y no pudo estar presente en el UFC Argentina. Sin embargo, lleva cuatro triunfos consecutivos; por lo que se espera uno más esta noche.

"Hay que fortalecer cada área, como es el boxeo, Muay thai, lucha, Jiu-jitsu, etc. Siempre cada vez es diferente y cada vez el peleador me pongo más fuerte, más inteligente y con más experiencia. (Aguilar) Él es un peleador muy fuerte en verdad, va ser una pelea muy divertida y versátil. Para sorprender al Mundo con mi nivel y evolución de pelea", señaló Barzola.

"Mis metas son las siguientes, concentrándome en mi pelea, mis planes ahora es concentrarme en la pelea de mañana. Solamente la victoria está en mi mente, y mañana (sábado) después de mi pelea, pensaré en otras cosas. Obviamente quiero entrar al top 15 o 10. Enfrentándome con peleadores con más calibre", añadió.

"Los peleadores no hablan con Dana White (actual presidente de la UFC), porque hay empresarios que organizan las peleas. Si hablo con él, directamente es por correo. Me contacto con él para ver si quiero una pelea y me responde, yo le respondo, estamos ahí confirmando futuras peleas", agregó el peleador nacional.

"Los peleadores de mi división son realmente complicados, peligrosos. En mi categoría que es 66 kilos, peso pluma, son peleadores de gran nivel, y además que son bastante. Es la categoría donde hay más peleadores, son como 70 peleadores en esa división", indicó.

"Los peleadores peruanos están trabajando muy bien, yo creo que ellos necesitaban hacer campamentos fuera, para tener resultados, tener una mentalidad y pensamiento. El enfoque es diferente, tenemos esa picardía para poder ganar, salir adelante, siempre tienes necesidades como la familia, dinero, el trabajo, que le hace empujar y lo hace un peleador más explosivo", sentenció Barzola quien está confiado en hacer un tremendo perfecto..

EL DATO

Enrique 'El Fuerte' Barzola, luchador peruano peleará en búsqueda de su quinto triunfo al hilo en la UFC.