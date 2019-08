Murió Bjorg Lambrecht tras una terrible caída en la tercera etapa de la Vuelta a Polonia [VIDEO]

¡Carrera mortal! Bjorg Lambrecht de nacionalidad belga falleció tras sufrir un terrible accidente durante la tercera etapa de la Vuelta a Polonia. El ciclista sufrió un violento golpe contra una alcantarilla y producto de eso quedó inconsciente.

Luego del accidente, inmediatamente se le practicó a Bjorg Lambrecht una reanimación de emergencia, pero no respondía. En estado crítico se le trasladó a un hospital, donde finalmente no resistió más y perdió la vida en la mesa de operaciones.

"Estamos muy tristes de informar un accidente grave para Bjorg Lambrecht.. sido trasladado en ambulancia al hospital de Rybnik, ya que sus condiciones impedían el traslado en helicóptero. Una vez en el hospital, los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida”, informó Michal Sieron, portavoz del Hospital, al medio polaco dziennikzachodni.pl.

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg... ❤️ pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt