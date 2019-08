Libertad vs Olimpia EN VIVO vía TCC por el ‘Clásico Blanco y Negro’ de Paraguay

Libertad vs Olimpia EN VIVO vía TCC | este lunes 5 de agosto desde las 6:15 p.m. (hora peruana) por la fecha 4 de la Liga de Primera División de Paraguay. El encuentro se disputará en el Estadio Dr. Nicolás Leoz, mientras que será transmitido por la señal de TCC, Unicanal, Tigo Sports, Multideporte, TVC Deportes y Bet365. Sigue todas las incidencias en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El Club Libertad llega golpeado luego de la eliminación en la Copa Libertadores a mitad de semana, sin la posibilidad de ganar ni de anotar goles en la llave ante Gremio. El último juego fue en Asunción y los hinchas ‘Gumarelo’ se llevaron un sabor amargo por la goleada 3-0 sufrida. Sin embargo, las cosas a nivel local, con el entrenador José Chamot, no es nada desagradable.

Luego de quedar relegado en el Torneo Apertura 2019 de la liga, la misión en Libertad es hacerse con el Clausura y así soñar con obtener el título de la temporada. En sus primeras tres presentaciones han conseguido victorias, aunque sin convencer futbolísticamente: fueron 1-0 ante San Lorenzo, Guaraní y Sol de América. Ajustados resultados, pero que los han llevado a la punta.

Olimpia tiene los mismos números en cuanto a puntos, pero con resultados más contundentes en el desarrollo, por lo que son líderes gracias a su amplia diferencia de goles. En síntesis, han vencido 4-1 a General Díaz, 3-1 a Nacional de Asunción y 2-1 a River Plate, encuentros en los que dieron cátedra de su calidad ofensiva, aunque el aspecto defensivo es un tema de cuidado todavía.

Sumados a los dos partidos por la Copa Libertadores (eliminados ante LDU por 3-1 y 1-1), el Decano ha recibido goles en cada unos de los 6 partidos que disputaron. Luego de ganar, con amplia diferencia, el Apertura 2019, los dirigidos por Daniel Garnero tienen en mente volver a ganar el segundo torneo corto del año, además de estar en búsqueda de repetir el 3-0 en la primera rueda.

¡Entrenamos en la Villa Olimpia con la mente puesta en el partido de mañana! ⚽️#JuntosHastaLasEstrellas ⭐️ pic.twitter.com/xfD1aKCQSJ — Club Olimpia (@elClubOlimpia) August 4, 2019

Roque Santa Cruz, 13 goles en 20 partidos con la camiseta de Olimpia, tendrá un duelo aparte con Óscar Cardozo, que en 16 encuentros celebró 7 anotaciones en Libertad. Las últimas ediciones del ‘Clásico Blanco y Negro’ han sido favorables para la ‘O’, pues ganaron los 7 encuentros más recientes. El ‘Gumarelo’ ganó por última vez en el 2017, por 2-1, curiosamente en casa. ¿Revertirá la balanza?

Libertad vs Olimpia: Posibles alineaciones en la Primera División de Paraguay

XI Libertad: Martín Silva; Iván Piris, Luís Cardozo, Paulo da Silva, Adrián Martínez; Antonio Bareiro, Alexander Mejía, Blas Cáceres, Iván Franco; Óscar Cardozo y Adrián Martínez.

XI Olimpia: Alfredo Aguilar; Sergio Otálvaro, Jorge Arias, Antolín Alcaraz, Iván Torres; Richard Ortiz, Rodrigo Rojas; Alejandro Silva, William Mendieta, Néstor Camacho y Roque Santa Cruz.

