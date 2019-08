Shevchenko vs Carmouche [FOX Action en vivo] Pelea gratis UFC Uruguay

FOX Action EN VIVO UFC Uruguay ONLINE Valentina Shevchenko vs Liz Carmouche | Este sábado 10 de agosto, a partir de las 9.00 p.m. (hora peruana) y 11.00 p.m. (hora de Montevideo), la peleadora kirguisa que representa al Perú en UFC, mejor empresa en el mundo de las MMA (Artes Marciales Mixtas), defenderá su cinturón peso mosca ante una Liz Carmouche en el octágono del Antel Arena, de la ciudad de Montevideo, por el main event del UFC Uruguay. Nuestros compatriotas Enrique "El Fuerte" Barzola y Humberto Bandenay también tendrán acción. Sigue el golpe a golpe por Líbero.pe. Transmisión vía FOX Sports de las preliminares.

Valentina Shevchenko, con un récord de 17 victorias y 3 derrotas en MMA, hará su segunda defensa del cinturón de peso mosca en el UFC Uruguay tras derrotar -con un high kick- a la norteamericana Jessica Eye en el UFC 238 que se realizó en Chicago. La Bala conoce bien el potencial de Liz Carmouche pues antes de las dos derrotas contra la brasileña Amanda Nunes (en peso gallo) fue ella quien la venció por primera vez dentro de su carrera en la jaula aquel 30 de septiembre de 2010 en el C3 Fights: Red River Rivalry.

En UFC Uruguay, Shevchenko espera un duro combate ante Liz Carmouche

Sin embargo, el motivo de la caída de Valentina Shevchenko fue porque sufrió una lesión que la obligó retirarse de ese primer enfrentamiento ante Liz Carmouche.

"No. Lo que sucedió antes quedó ahí, en el récord y nada más. Hoy estoy enfocada en la pelea y la encaro con mucha responsabilidad. Espero conseguir defender éxitosamente mi cinturón. Asimismo, es una oportunidad para corregir errores del pasado", dijo Valentina Shevchenko en entrevista al diario "El Comercio".

Shevchenko llevará bandera del Perú

A pesar de no ser peruana, Valentina Shevchenko volverá a flamer las banderas del Perú y Kirguistán (su país natal) durante el UFC Uruguay. Así lo ha estado haciendo desde que debutó en la empresa de Dana White. Antes ya lo hacía en otras competencias de Kickboxing y Muay Thai. Su hermana la "Pantera" Antonina Shevchenko también llevó la bandera nacional en su última victoria sobre Lucie Pudilová el pasado 3 de agosto.

"Estoy feliz de pelear en Uruguay porque América Latina es una gran parte de mi vida. Vivimos allí durante ocho años. La cultura, la gente, todo. Mientras vivíamos en Perú, había un país que nunca visitamos: Uruguay. Es el momento perfecto. Todo está bien y sé que será una buena pelea. Liz Carmouche, es una peleadora de MMA muy fuerte, pero haré todo lo posible para mantener mi cinturón por mucho, mucho tiempo", analizó Valentina Shevchenko.

Valentina Shevchenko no descarta revancha con Nunes

Pero Valentina Shevchenko no olvida aquellas dos derrotas ante Amanda Nunes y pronto buscará la manera de volver a pelear con ella en el UFC.

“Va a suceder. Va a suceder algún día. No sé cuándo, pero cuando todo esté listo, yo también lo estaré”, dijo Valentina Shevchenko a "MMA Fighting".

Acción para peruanos "El Fuerte" Barzola y Humberto Bandenay

Por otro lado, Enrique Barzola se medirá contra el estadounidense Bobby Moffett en el cartelera de UFC; mientras que Humberto Bandenay lo hará contra el brasileño Eduardo Garagorri.

A qué hora será main card del UFC Uruguay Shevchenko vs Carmouche por FOX Action y FOX Sports

Qué canales transmite por TV el UFC Uruguay EN VIVO y EN DIRECTO por FOX Action Premium

Ver cartelera completa y main card del UFC Uruguay EN VIVO por FOX Action

Peso mosca femenino: Valentina Shevchenko (c) vs. Liz Carmouche

Peso wélter: Vicente Luque vs. Mike Perry

Peso pluma: Luiz Garagorri vs. Humberto Bandenay

Peso semipesado: Volkan Oezdemir vs. Ilir Latifi

Peso mediano: Rodolfo Vieira vs. Oskar Piechota

Peso pluma: Enrique Barzola vs. Bobby Moffett

Tarjeta preliminar (ESPN 2)

Peso pesado: Ciryl Gane vs. Raphael Pessoa Nunes

Peso paja femenino: Tecia Torres vs. Marina Rodríguez

Peso mosca: Rogério Bontorin vs. Raulian Paiva

Peso gallo: Geraldo de Freitas vs. Chris Gutíerrez