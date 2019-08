Lima 2019: Conoce la ejemplar historia de Pilar Jáuregui, la para atleta que retó al alcalde de Lima [FOTOS]

Lima 2019 | Los Juegos Parapanamericanos están a muy pocos días de iniciarse, sin embargo, las historias que se tejen previo a su arranque son realmente admirables, pues sus protagonistas: para deportistas; tienen algo más que ofrecer a quienes los vean competir en las diferentes pruebas, y eso no es nada menos que increíbles historias de lucha y superación por las que han tenido que atravesar para lograr lo que ahora son, por ello y previo al inicio de estos Juegos, te presentamos una de tantas historias dentro de los Parapanamericanos.

Este es el caso de Pilar Jáuregui, reconocida para badmintonista peruana que es una de las principales cartas que tiene el Perú para hacerse de alguna presea en los próximos Juegos Parapanamericanos, y no es para menos, pues esta extraordinaria para deportista, ha conseguido hacerse tres medallas de oro en el Panamericano de Brasil y otras tres preseas en el Sudamericano de Lima, además, pudo recibir dos medallas de plata en el International de Irlanda.

Sin duda alguna, Pilar es un emblema del deporte en nuestro país, y que claramente lo demostrará en esta edición de los Juegos Parapanamericanos; pero su vida no siempre estuvo rodeada de éxitos, pues cuando fue pequeña no la pasó muy bien: una serie de complicaciones con su salud hicieron que incluso, pensara en no salir de su vivienda nunca más.

A los diez años, Pilar se enteró que no podría volver a correr, esto luego que una serie de doctores le adelantara que no volvería a hacerlo. Aún pequeña, una extrovertida niña hizo caso omiso a las recomendaciones de los profesionales, y decidió hacer todo lo que le habían dicho que en un tiempo ya no haría: salir y jugar lo más que pudiera, pues tenía la consigna de aprovechar al máximo el tiempo.

Desde ese entonces, y siendo aún pequeña, Pilar sabía que su vida iba a cambiar, pues no iba a poder correr nunca más, sin embargo, su familia siempre estuvo junto a ella, sobre todo su mamá, quien incentivó su deseo por incursionar en el deporte de silla de ruedas. Es así como fueron pasando los años, y sus ganas de convertirse en la mejor, también incrementaron. Hoy Pilar es grande, y no solo en Perú.

Pilar hace no muchos días, le dio una lección al país entero: la de ponerse en el lugar del otro, esto siendo representado por el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien aceptó el reto de la para atleta quien le propuso movilizarse en silla de ruedas por cierto tiempo para que sienta en carne propia todas las dificultades que a diario las personas con discapacidad atraviesan.

Finalmente, Pilar será una de las representantes del Team Perú quienes participarán por los Juegos Parapanamericanos 2019, que arrancan este jueves 22 -con la antesala de la ceremonia de inauguración- y culminan el próximo 1 de septiembre. Sin duda alguna serán igual de espectaculares que los pasados Juegos Panamericanos 2019.