Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 en marcha

Comité Olímpico Peruano invita al Perú a festejar este evento que se realizará del 22 de noviembre al 7 de diciembre del presente año.

    El Perú se está preparando a gran nivel para realizar con éxito los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 que se desarrollará del 22 de noviembre al 7 de diciembre del presente año con la participación de casi 5 mil atletas de 12 países bajo la bandera de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) y el Comité Olímpico Peruano (COP).

    Este evento que tiene como organizador al Instituto Peruano del Deporte, tendrá como participantes a los siguientes países: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. También El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Paraguay y Curazao.

    Serán 16 días de competencias con 47 deportes, 69 disciplinas deportivas en 47 sedes de competencias y 13 sedes de no competencias. Serán 12 delegaciones con 4 mil 559 atletas y con entrenadores, jefes de misión, familia bolivariana y oficiales técnicos que sumarán alrededor de 8 mil 200 participantes.

    Entre los hitos más importantes de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 se han realizado la presentación de la mascota del evento: el perro Chiribaya, oriundo del ande. También el presidente del IPD, Federico Tong Hurtado junto con el Gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima y el alcalde de Huamanga, Juan Carlos Arango, realizaron el lanzamiento de esta gran torneo en la ciudad de las iglesias.

    Asimismo, un equipo de trabajo liderado María Martínez Murciego ya diseña y opera los detalles de los XX Juegos Bolivarianos de manera profesional para que los deportistas puedan competir en las sedes deportivas de nuestro país en óptimas condiciones.

