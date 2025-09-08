- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Perú vs Paraguay
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 en marcha
Comité Olímpico Peruano invita al Perú a festejar este evento que se realizará del 22 de noviembre al 7 de diciembre del presente año.
El Perú se está preparando a gran nivel para realizar con éxito los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 que se desarrollará del 22 de noviembre al 7 de diciembre del presente año con la participación de casi 5 mil atletas de 12 países bajo la bandera de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) y el Comité Olímpico Peruano (COP).
Este evento que tiene como organizador al Instituto Peruano del Deporte, tendrá como participantes a los siguientes países: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. También El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Paraguay y Curazao.
Serán 16 días de competencias con 47 deportes, 69 disciplinas deportivas en 47 sedes de competencias y 13 sedes de no competencias. Serán 12 delegaciones con 4 mil 559 atletas y con entrenadores, jefes de misión, familia bolivariana y oficiales técnicos que sumarán alrededor de 8 mil 200 participantes.
Entre los hitos más importantes de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 se han realizado la presentación de la mascota del evento: el perro Chiribaya, oriundo del ande. También el presidente del IPD, Federico Tong Hurtado junto con el Gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima y el alcalde de Huamanga, Juan Carlos Arango, realizaron el lanzamiento de esta gran torneo en la ciudad de las iglesias.
Asimismo, un equipo de trabajo liderado María Martínez Murciego ya diseña y opera los detalles de los XX Juegos Bolivarianos de manera profesional para que los deportistas puedan competir en las sedes deportivas de nuestro país en óptimas condiciones.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50