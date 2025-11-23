Esto dice tu cuerpo si te duele la pantorrilla, por el Dr. Cotillo

Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista en el Diario Líbero. Hoy quiero explicarte qué significa realmente ese típico dolor en la pantorrilla que muchas personas sienten después de caminar, correr o incluso permanecer mucho tiempo de pie. Aunque suele relacionarse con un simple cansancio muscular, no siempre es así, y es importante prestarle atención para evitar complicaciones.

Cuando aparece un dolor localizado en la parte posterior de la pierna —específicamente en la pantorrilla—, lo más común es que se trate de una sobrecarga muscular, especialmente si has realizado actividad física intensa o movimientos repetitivos. Esta sobrecarga genera tensión en los músculos gemelos y en el sóleo, provocando molestias al caminar o estirar la pierna. Sin embargo, si el dolor es persistente, aparece sin un esfuerzo evidente o viene acompañado de hinchazón, es clave acudir a un traumatólogo para descartar otras causas.

En consulta realizamos un examen clínico completo para identificar si se trata de una contractura, un desgarro muscular o incluso problemas circulatorios que pueden manifestarse como dolor en la pantorrilla. Muchas personas intentan “aguantar” las molestias o automedicarse, pero eso puede retrasar la recuperación e incluso agravar la lesión. El diagnóstico temprano permite definir el tratamiento adecuado y evitar que el dolor se vuelva crónico.

Por ello, si notas que la molestia no mejora o reaparece con frecuencia, lo ideal es recibir atención profesional. En Sport Medical contamos con fisioterapeutas especializados que te ayudarán a recuperar la fuerza y movilidad de manera segura. No ignores las señales de tu cuerpo: atender una lesión a tiempo siempre será la mejor decisión.

