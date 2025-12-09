0

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Zhetysu y dónde ver el Mundial de Clubes 2025?

Revisa a qué hora y dónde ver el partido entre Alianza Lima vs. Zhetysu por la fecha 2 del Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025.

Francisco Esteves
Alianza Lima vs. Zhetysu por el Mundial de Clubes.
Alianza Lima vs. Zhetysu por el Mundial de Clubes. | Foto: Composición Líbero.
El Club Alianza Lima es sin duda alguna, en estos momentos, el máximo exponente del vóley en el Perú. Ahora las dirigidas por Facundo Morando buscarán lavarse la cara de su derrota en el debut y enfrentarán a Zhetysu de Kazajistán por la fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025. El partido se llevará a cabo en el Ginásio do Pacaembu de Sao Paulo.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Zhetysu por el Mundial de Clubes de Vóley 2025?

La fecha 2 del Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley 2025, con el partido entre Alianza Lima de Perú y Zhetysu de Kazajistán, se llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre en territorio peruano.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Zhetysu por el Mundial de Clubes de Vóley 2025?

Te brindamos el horario según tu país de residencia:

  • México: 5:30 p.m.
  • Bolivia y Venezuela: 7:30 p.m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 8:30 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Zhetysu EN VIVO por el Mundial de Clubes de Vóley 2025?

La transmisión EN VIVO del Alianza Lima vs. Zhetysu por la fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025, estará a cargo de Latina TV (canal 2) para todo el territorio peruano. Asimismo, podrás ver el partido internacional a través de Volleyballworld.com, tanto en su página web como en su cuenta de YouTube.

Alianza Lima: voleibolistas convocadas para el Mundial de Clubes de Vóley

  • Armadoras: María Alejandra Marín y Doris Manco.
  • Opuestas: Yanlis Féliz y Maëva Orlé.
  • Centrales: Diana de la Peña, Maricarmen Guerrero, Clarivett Yllescas, Meegan Hart.
  • Líberos: Esmeralda Sánchez y Zahira Quiñe.

Alianza Lima debutó con derrota

Alianza Lima empezó con el pie izquierdo el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025, ya que perdió 3-0 con Osasco de Brasil y complicó sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase de la competición internacional.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

