“La Hora X-FIT” con Lucecita Ceballos: evento fitness en Mall del Sur con rutina en vivo y descuentos

Central Sport, en alianza con su marca de entrenamiento X-FIT, invita al público a vivir una experiencia diferente, dinámica y llena de energía con 'La Hora X-FIT', un evento especial que contará con la participación de Lucecita Ceballos, reconocida figura del entretenimiento y promotora de un estilo de vida activo.

La activación se realizará en la tienda Central Sport de Mall del Sur, donde Lucecita Ceballos ofrecerá una vitrina en vivo, convirtiendo el espacio comercial en un escenario fitness que busca inspirar al público a incorporar el deporte y el movimiento en su día a día. Durante la actividad, los asistentes podrán disfrutar de una rutina en tiempo real, conocer más sobre los productos de X-FIT y ser parte de una experiencia cercana, entretenida y motivadora, acompañada además por DJ en vivo, snacks de marcas invitadas y la presencia de diversos influencers.

Con esta acción, X-FIT reafirma su compromiso de seguir impulsando el bienestar, la actividad física y el entrenamiento accesible para todos, acercando el deporte a las personas de una manera innovadora y vivencial.

Además de la vitrina en vivo, el evento contará con sorpresas para los asistentes, dinámicas especiales y la oportunidad de conocer de cerca los implementos de entrenamiento de la marca, diseñados para acompañar a quienes buscan una vida más activa y saludable.

'La Hora X-FIT' busca no solo generar una experiencia de marca, sino también conectar con la comunidad a través de una propuesta fresca, visual e inspiradora, en un formato que transforma la vitrina tradicional en una poderosa plataforma de interacción. La invitación está abierta para todos los visitantes de Mall del Sur, quienes podrán acercarse a la tienda Central Sport y ser parte de esta jornada especial junto a Lucecita Ceballos y X-FIT.