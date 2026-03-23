- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Selección Peruana
- Liga Peruana de Vóley
Team Perú competirá con 141 deportistas en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026
Estos Juegos Sudamericanos, dirigido a atletas de entre 14 y 17 años, se llevará a cabo del 12 al 25 de abril, con la participación del Comité Olímpico Peruano representando al país.
El Team Perú competirá en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 con una delegación de 141 deportistas. Esta cita multideportiva marcará además el inicio del convenio entre el COP y la marca Head de Ripley, que vestirá a los atletas no solo en este torneo, sino también en los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.
La delegación nacional participará en disciplinas como boxeo, tenis de mesa, bádminton, triatlón, surf, ciclismo, taekwondo, béisbol, esgrima, judo, deportes acuáticos, levantamiento de pesas, lucha, golf, gimnasia, atletismo, tiro con arco y karate. En ediciones anteriores, Perú consiguió 65 medallas en Lima 2013, 40 en Santiago 2017 y 45 en Rosario 2022, reflejando un crecimiento sostenido.
Entre los deportistas destacan la subcampeona mundial junior de surf, Catalina Zariquiey, la nadadora Yasmín Silva —medallista en Asunción 2025— y Samuel Duffó en tenis de mesa, todos parte de una nueva generación que apunta a Lima 2027.
El presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari Velazco, resaltó la importancia de este ciclo competitivo, que incluirá también los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y los Juegos Bolivarianos de la Juventud Caracas 2026, con miras a fortalecer el camino hacia futuras competencias internacionales.
La delegación está conformada por jóvenes talentos de distintas disciplinas, quienes buscarán dejar en alto el nombre del Perú en Panamá 2026.
Antón es la mascota de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.
Peruanos en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026
BOXEO
- Halana Valentina Farfán Coronel
- César Abraham Avellaneda Moreno
TENIS DE MESA
- Natzumi Valentina Aquije Condezo
- Luciana Andrea Granados Chang
- Diego Keiji Takeda Kiyan
- Samuel Andrés Duffoo Guevara
BÁDMINTON
- Guillermo Buendía Maldonado
- Umesh Lescano Konda
- Analia Yi Ordoñez
- Naomi Junco Vásquez
TENIS DE CAMPO
- Nicolás Baena Cooper
- Alessandro Rubini García Belaunde
- Yleymi Lugiana Muelle Valdez
- Leticia Alessia Bazán Bazán
TRIATLÓN
- Gilie Giraldo del Carpio
- Arturo Maximiliano Peching San Román
- Anderson Humberto Pantoja Velapatiño
TABLA
- Bastián Arévalo García Miró
- Adrián de Osma Wise
- Catalina María Zariquiey Vegas
- Urpi Torres Prado
- Lucciano Kalluc Campos Alba
- Hannah Elizabeth Saavedra Aizcorbe
- María Paula Conterno Vecco
- Miquas Delgado Rodríguez
- Emilia María Escurra de Belaunde
CICLISMO
- Valeria Keralt Sandiga Luján
- Alice Ledgard Bardelli
- Erick Daniel Zúñiga Coscol
- Yorfi Lizander Vallejo Jayo
TAEKWONDO
- Luciana Ximena Tello Mávila
- Dalia Giornada Seminario León
- Jefferson Cueva Vargas
- Nilmar D’Alessandro Padilla Carrasco
- Daniel Cristhofer Torrejón Becerra
- Mateo Fernando Moscoso Hernández
- Grazia Fernanda Gonzales Febres
- Marcelo Alonso Rodríguez Andrade
- Raquel Ximena Gil Arce
BEISBOL
- Nicolás Abad Lándivar
- Diego Tafari Aparicio Bermejo
- Daniel Mariano Cabrera Ganoza
- Sebastián Alejandro Castillo Molina
- Akira Chinen Arakawa
- Jun Horikawa Kohatsu
- Ryu Horikawa Kohatsu
- José Gabriel Manrique de la Fuente
- Rafael Yasutoshi Moromizato Choy
- Ken Oyakawa Toyofuku
- Sebastián Weihong Reyna Tang
- Gustavo Andrés Sagasti Uejowa
- Hiroaki Juan Shibata Higa
- Leandro Shirakawa Beppu
- Diego Shiroma Kuwae
- Carlos Kenshi Shirota Yorimoto
- Rodrigo Joaquín Taira Goya
- Thiago Haruki Toyama Uyezu
- Mauricio Isaac Villarreal Landaeta
ACUÁTICOS
- Sofía Lucila Choque Allaucca
- Carlos Andrés Díaz Lecca
- Ismael Sebastián Escalante Velásquez
- Vicente Martín Flores Ormeño
- Gabriel Mosto Junek
- Ariana Ximena Nakao Gómez
- Vicenzo Obreros Dall’orso
- Andrés Peche Vigil
- Angeles Valentina Quispe Matienzo
- Martín Zacarías Baltazar Rivera Díaz
- Luciana Rocca Avellaneda
- FioRella Dafne Rodríguez Martínez
- Yasmín Eliana Silva Contreras
- Doménico Lorenzo Sotomayor Acuña
- Sebastián Fabiano Zegarra Gonzales
- Marcelo Matías Quijano Rodríguez
ESGRIMA
- Astrid Bravo Ortega
- Fabrizio Machare Osoriaga
- Alessia Massa Janssen
- Leonardo Miguel Núñez Morgan
JUDO
- Ruth Patricia Villanueva Azaña
- Bianca Almivi Gonzales Roque
- Silvana Franchesca Isabella Donayre Pillaca
- Prizzila Yenitzi Lam Díaz
- Benjamín Santiago Burnside de la Cruz
- Héctor Luis Mieres Pinedo
- Axel Andre Díaz Torres
LEVANTAMIENTO DE PESAS
- Selly Vásquez Inuma
- Zahedy Norie Aliaga Gutiérrez
- Gabriela Tahily Paredes Rivera
- Abril Gamarra Grados
- Celeste Denise Silva Mendoza
- Astrid Leonela Paredes Del Aguila
- Jefferson Lino Lino
- Anthony Sebastián Cerrón Mallma
- Adrián José Tripul Sandoval
- Fabiano Jesús Carrizales Vicuña
- Laionel Martín Ramos Valenzuela
- Miguel Martín Florián Porras
LUCHA
- Margarita Antonella Quito Pumachaico
- Clara Marlene Ramírez Guardia
- Amy Clara Molina Huamaní
- Michely Alexandra Crishna Gutiérrez Cayllahua
- Chelse Eymi Carhuallanqui Domínguez
- Adrián Abraham Riques Morales
- Oziel André Herreras Mallqui
- Alvaro Gonzalo Villa Avilés
- Francesko Jirair Canayo Ipushima
- Fernando Jimeno Mendizabal
- Samyr Angel Valvrde Mendez
- Jules Stephano Casalino Berrocal
- Víctor Adriano Rojas Quispe
- Guillermo Andrés Dávila Cabello
GOLF
- Alexa Vegas de los Ríos
- Michelle Miranda Tay
- Vasco Gutiérrez León
- Alejandro del Valle García
GIMNASIA
- Tamara Rivera Calderón
- Leonardo César Atencio Picardo
- Daniel Alberto Carbajal Zevallos
- Diego Alonso Chinen Chinen
- Rebecca Bossio Moscoso
- Danna Katty Sánchez Lette
- Nicolás Li Camino
ATLETISMO
- Doménica Luciana Crose Guzmán
- Daniel Augusto del Castillo Pérez
- George Efraín Espinoza Claudio
- Thiago Fernando Gouzueta Carnero
- Hugo Daniel Mamani Flores
- Ian Piero Irishi Matos Tsukazan
- Isabela Catalina Quiroz Ramírez
- Eduardo Estefano rentería Chumacero
- Klisman Aladino Canchanya Ticllas
- Romina Carolina Fiol Castro Mendivil
- Catalina Yzaga Mannucci
TIRO CON ARCO
- Santiago Gabriel Vásquez León
- Angélica Celeste Payano Zegarra
- Therry Yakob Málaga Málaga
- Kenshi Anderson Atto Mitsuta
- Avril Gabriela Santa Cruz Cano
- Penélope Arandiel Bustamante Peralta
- Fabrizio Daniel Bazán Gabino
KARATE
- Ithan Yusei Ferreyra Reyes
