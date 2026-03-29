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El problema no es el esguince, es cómo se rehabilita; por el Dr. Cotillo
El Dr. Luis Cotillo, traumatólogo y columnista, destaca la importancia de una rehabilitación adecuada tras un esguince de tobillo para evitar complicaciones futuras.
Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista en el diario Líbero. Hoy quiero hablar sobre una lesión muy común, especialmente en deportistas y personas activas: los esguinces, en particular los de tobillo.
Muchas personas creen que el problema es solo el esguince, pero en realidad el verdadero problema está en cómo se rehabilita la lesión. Cuando un esguince no se trata adecuadamente o no se sigue una rehabilitación correcta, la articulación puede quedar debilitada, lo que aumenta el riesgo de sufrir nuevas torceduras en el futuro.
Si tuviste una lesión en el tobillo y no fuiste evaluado por un especialista o no completaste tu tratamiento, es muy probable que presentes una lesión recidivante, es decir, que el esguince se repita con frecuencia. Esto ocurre porque los ligamentos quedan inestables y la articulación pierde su capacidad de sostén.
Por ello, ante cualquier esguince es fundamental acudir al traumatólogo para determinar qué tipo de lesión se ha producido y cuál es el tratamiento más adecuado. Un diagnóstico correcto y una buena rehabilitación son claves para evitar recaídas y recuperar la estabilidad del tobillo.
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