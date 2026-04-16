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El Surf le dio tres medallas de oro y una de plata al Perú en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026
El surf sigue regalando alegrías al deporte peruano. Ganaron tres preseas de oro y una de plata en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.
El surf juvenil del Team Perú del Comité Olímpico Peruano se bañó de gloria este jueves en la Playa Venao, a 300 kilómetros de la Ciudad de Panamá en el marco de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que se iniciaron el 12 y culminan el 25 del presente mes. Nuestro equipo de tabla ganó tres preseas de oro y una de plata y esto se complementa con los dos bronces ganados en Judo y Tiro con Arco.
Lucciano Campos y Hannah Saavedra en Bodyboard masculino y femenino respectivamente, ganaron las preseas de oro en esa modalidad y Catalina Zariquiey fue la reina en tabla corta, mientras que María Paula Conterno logró la presea de plata SUP Surf. Estas medallas del equipo de surf se suman a la presea de la surfista Emilia Ezcurra.
Jóvenes atletas celebrando la gesta.
El Team Perú también sumó dos medallas de bronce en Ciudad de Panamá. Prizzila Lam ganó la presea del tercer puesto en el deporte de Judo, categoría -78 kg. Y en Tiro con Arco Modalidad arco compuesto, categoría mixta, el bronce fue para Avril Santa Cruz y Kenshi Atto.
"Gracias, Perú, por acompañarnos en nuestro esfuerzo; este es el trabajo que hacemos en equipo para salir adelante por el país. Esta medalla es para todos los que nos apoyaron”, dijo Catalina Zariquiey; de otro lado, Hannah Saavedra indicó que “soy campeona suramericana, gracias a los que nos siguen, nos alientan y siempre están con nosotros en los momentos difíciles”.
Medallas de Perú en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026
ORO
- Francesko Canayo, Lucha Libre, categoría – 51 kg
- Lucciano Campos, Surf, Bodyboard masculino
- Hannah Saavedra, Surf, Bodyboard Femenino
- Catalina Zariquiey, Surf, Tabla corta
PLATA
- Oziel Herrera, Lucha Libre, categoría – 60 kg
- Álvaro Villa, Lucha Libre, categoría – 92 kg
- Fernando Jimeno, Lucha Libre, categoría – 45 kg
- Keiji Takeda, Tenis de Mesa individual Masculino
- Jules Casalino, Lucha Grecorromana 48 kg
- Maria Paula Conterno, Surf, SUP Surf Femenino
BRONCE
- Yesus Perea, Judo, categoría 66 kg
- Emilia Ezcurra, Surf, SUP Race femenino individual
- Víctor Rojas, Lucha Grecorromana, categoría 65 kg
- Avril Santa Cruz y Kenshi Atto, Tiro con Arco, modalidad Arco Compuesto Mixto
- Prizzila Lam, Judo, categoría -78 kg
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