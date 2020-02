NBA All Star 2020: día, hora y guía de canales para ver el Team LeBron vs Team Giannis

El Wintrust Arena de Chicago será el escenario que albergará uno de los encuentros más esperados de la NBA. Tal como ocurrió en 2019 y 2018, en el All-Star Game no se medirán los de la Conferencia Este vs Conferencia Oeste, será un duelo entre los equipos conformados por los capitanes.

En las votaciones, LeBron James, de Los Ángeles Lakers, y Giannis Antetokounmpo, de los Bucks, fueron elegidos para ser líderes de ambos equipos. El show comienza este viernes 14 de febrero, con el duelo de novatos y de famosos.

El sábado 15 de febrero se realizará el duelo de volcadas, triples y habilidades. El All-Star Game se realiza desde 1951. Es la tercera vez que se realiza en Chicago.

En este evento se realizará un homenaje a Kobe Bryant y su hija, quienes fallecieron junto a siete personas en un accidente aéreo. Los encargados dieron a conocer la camiseta que usarán los equipos que fue inspirada en la leyenda de los Lakers.

Cronograma de NBA All-Star Game

- Partido de los novatos y duelo de famosos

Día: viernes 14 de febrero

Hora: 21:00

TV: ESPN

- Noche de concursos

Día: Sábado 15 de febrero

Hora: 22:00

TV: ESPN

- All-Star Game

Día: Domingo 16 de febrero

Hora: 22:00

TV: ESPN

¿Qué jugadores conforman el Team LeBrom?

Anthony Davis (Lakers), Kawhi Leonard (Clippers), Luka Doncic (Mavericks) y James Harden (Rockets). Suplentes: Russell Westbrook (Rockets), Damian Lillard (Blazers), Donovan Mitchell (Jazz), Rudy Gobert (Jazz), Nikola Jokic (Nuggets), Chris Paul (Thunder) y Brandon Ingram (Pelicans)

¿Qué jugadores conforman el Team Giannis?

Titulares: Trae Young (Hawks), Kemba Walker (Celtics), Pascal Siakam (Raptors), Joel Embiid (Sixers). Suplentes: Jimmy Butler (Heat), Ben Simmons (76ers), Khris Middleton (Bucks), Jayson Tatum (Celtics), Domantas Sabonis (Pacers), Kyle Lowry (Raptors) y Bam Adebayo (Heat).

¿Quiénes participarán en el torneo de habilidades?

Mike Conley (Memphis Grizzlies), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Jayson Tatum (Boston Celtics), Trae Young (Atlanta Hawks), De’Aaron Fox (Sacramento Kings), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers) y Nikola Vucevic (Orlando Magic).

¿Qué artistas estarán en el duelo de famosos?

Equipo A: Common (rapero y actor), Bad Bunny (cantante), Jidenna (cantante), Kane Brown (cantante), Jon Batiste (músico), Alex Moffat (comediante), Hannibal Buress (comediante), José Andrés (chef), Famous Los (influencer), Chelsea Gray (jugadora de la WNBA) y Quentin Richardson (ex jugador de la NBA).

Entrenador: Stephen A. Smith

Equipo B: Quavo (rapero), Chance The Rapper (rapero) y Taylor Bennett (rapero), Anthony Adams (ex jugador de la NFL), Katelyn Ohashi (gimnasta), Marc Lasry (dueño de Milwaukee Bucks), Ronnie 2K (director de marketing de 2K Sports), los LaRoyce Hawkins (actor) y Lil Rel Howery (actor), A’ja Wilson (jugadora de la WNBA) y Darius Miles (ex jugador de la NBA).

Entrenador: Michael Wilbon