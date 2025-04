Todo sobre los Playoffs de la NBA 2025: calendario oficial, cruces y CÓMO VER los partidos en Estados Unidos

Este sábado se abre el telón de las eliminatorias de los NBA Playoffs. Los Pacers y los Bucks abrirán la acción a la 1.00 p. m. ET. Luego, los Clippers y los Nugets se enfrentarán poco después a las 9.30 p. m. ET en el duelo más atractivo de estos cruces. Sin embargo, los Knicks recibirán a los Pistons en un intenso duelo a las 5.00 p. m. ET. Mientras que los Lakers de LeBron James y Luka Doncic cerrarán la jornada enfrentando a los Timberwolves a las 7.00 p. m. ET. El resto de partidos se jugarán en los siguientes días: