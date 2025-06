Shohei Ohtani muestra una mejora en su recuperación y podría volver a jugar con los Dodgers en la MLB

Los Dodgers han sumado varias bajas en estos últimos tiempos y el más preocupante fue de Shohei Ohtani, quien tras una operación en el codo izquierdo, tuvo que alejarse del campo para presentar una pronta recuperación. Ante ello, el jugador se ha mostrado optimista, que ha generado ilusión en el cuadro de Los Ángeles porque se mostró entrenando en las sesiones de bateadores en el Petco Park.

Asimismo, el directivo Dave Roberts mostró sus ganas de que el lanzador retorne a su posición en los partidos oficiales, según en la conferencia de prensa que brindó. "Estoy seguro de que Shohei está tentado a arrancarse la venda y entrar a un juego, pero creo que estamos haciendo un buen trabajo al tratar de ser pacientes", indició el representante de los Dodgers, quien considera que la situación de recuperación está resultando efectivamente.

Ohtani sufrió una lesión en el codo izquierdo durante un partido en las Grandes Ligas

El deportista de 30 años ha tenido grandes golpes en su carrera profesional, entre ellas, las lesiones que le han perseguido desde el 2018, provocando que se ausente en los partidos importantes de su equipo. La última del cual, se viene cuidando con especialista médico, fue originado en 2023, por un rompimiento de ligamento colateral, que ocasionó malestares, tal como el caso de la temporada pasada, que mostró dolencias en el hombro izquierdo al deslizarse.

Asimismo, el compañero de Ohtani, Justin Upton, mostró admiración del beisbolista, quien afronta una sanación rápidamente. "Realmente no puedes apreciar a Shohei a menos que lo veas todos los días. Su rutina es una locura (...) cuando está haciendo ambas cosas, cuando no está lesionado lanzando, su día es una locura. Y que él sea capaz de soportar esa carga y ser el mejor jugador de béisbol… No creo que lo volvamos a ver en nuestra vida", agregó el estadounidense.