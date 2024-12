Juan Pablo Varillas ya está en cuartos de final del Challenger de Buenos Aires

Rodríguez intentaba darle pelea a Varillas, pero no podía con su tenis por lo que no bastó mucho tiempo para que el actual número 129 del mundo se quede con el triunfo y pase a la siguiente ronda en el Challenger de Buenos Aires .

"Siento que la mayor parte del partido no jugué tan bien. Me mantuve un poco pasivo, un poco nervioso, pero creo que al final de cada set es donde saqué mejor y pude tomar esa agresividad que me gusta tomar en la cancha, mandar yo", declaró el tenista de 26 años.

Luego, Varillas agregó lo siguiente: "El comienzo de cada set, me costó. En el segundo set me sentí mucho más cómodo. No estoy pendiente de entrar al top 100, voy partido a partido. Sé que no estoy lejos, pero tampoco me quiero presionar".