UFC EN VIVO Kamaru Usman vs. Jorge Masvidal vía FOX ACTION: ¿a qué hora, canales TV, cartelera y donde ver UFC Fight Island?

Ver UFC EN VIVO Usman vs. Masvidal con transmisión EN DIRECTO vía FOX Sports y ESPN 2 pelearán este sábado 11 de julio, a partir de las 5:00 p. m. (hora peruana), en la isla de Abu Dabi, denominada como UFC Fight Island (primer evento histórico), por el título de la división peso wélter de la cartelera estelar del UFC 251. Sigue la programación completa en el MINUTO x MINUTO con todos los horarios, los canales, los videos y los resultados de los combates en la web del diario Libero.pe.

De las tablets al octágono, la rivalidad Kamaru Usman-Jorge Masvidal pasará de los tuits a la acción dentro de la jaula de acero del UFC Fight Island luego de que Gilbert Burns fuera descartado de la pelea principal del UFC 251 tras dar positivo por COVID-19. Usman desea noquear a Masvidal por sus recientes palabras que hizo en su contra.

"En 2015 estaba en The Ultimate Fighter, obviamente terminé ganando la temporada, y nos llevaron a TUF Talk. Y hay una foto de nosotros sentados (con Jorge Masvidal) uno al lado de otro. Él estuvo en el programa conmigo y solo era un luchador regular que el American Top Team acaba de enviar allí solo para ser un representante de su equipo. Pero en realidad no era nadie, solo un peleador más de UFC. Pero yo fui el entrevistado, así que este tipo está hablando de que quería fotos y esto y aquello de él. Se ha convertido en todo un gángster, un marica", dijo Kamaru Usman.

Las recientes victorias sobre Darren Till, Ben Askren y Nate Diaz, donde conquistó el título BMF del UFC, le sirvieron al peleador estadounidenses -de raíces cubanas y peruanas- Jorge Masvidal para tener su primera oportunidad de pelear por el cinturón máximo de la categoría welter del UFC. Con un récord de 35 victorias y 13 derrotas, Gamebred quiere aprovechar su mejor momento para derrotar al imponente Kamara Usman, el rey de dicha división.

"Como lo dije antes y después de la pelea con Ben Askren, nunca es personal. Siempre se trata de negocios. Hay personas con las que probablemente no me lleve muy bien... Pero con Usman se han cruzado líneas con la que nunca crucé con anteriores peleadores. Ha hablado de cosas que le hará a mi trasero, no entiendo por qué habla de mi trasero. También habló de mi origen étnico. Le está diciendo a la gente que digo que soy Dios. No pueden encontrar un video en YouTube o en Twitter en el que diga que soy Dios. Es tipo solo está diciendo cosas que van a hacer que lo lastime de manera muy violenta", indicó Jorge Masvidal sobre las recientes declaraciones de Kamaru Usman, rival que tendrá en la lucha por el título del UFC 251.

Sobre el tiempo que tuvo para alcanzar el peso, Jorge Masvidal sostuvo que se encuentra en perfecta condiciones para derribar a Kamaru Usman.

"Veinte libras en seis días. Eso es todo lo que puedo decir. Fue duro, pero lo hice. Ya que aseguro que las cosas se hagan. Inicialmente estaba adolorido durante el corte de peso, pero ahora todo eso está atrás. Hice peso, ya tengo líquidos dentro de mí, comida dentro de mí, por lo que pronto solo será hora de festejar", dijo Jorge Masvidal previo al UFC 251.

¿A qué hora pelean UFC 251: Kamaru Usman vs. Jorge Masvidal?

Día: sábado 11 de julio de 2020.

Horario de peleas: desde las 5:00 p. m. (Perú) arrancan las preliminares; la cartelera estelar, a partir de las 9:00 p. m. (Perú)

Canales que realizarán la transmisión del UFC 251 en vivo: FOX Sports, ESPN, ESPN 2 y DAZN España.

Kamaru Usman vs. Jorge Masvidal: horarios de países del mundo para ver UFC 251

País Preliminares Estelares Perú 17:00 21:00 España 00:00 02:00 México 17:00 21:00 Chile 18:00 22:00 Ecuador 17:00 21:00 Colombia 17:00 21:00 Argentina 19:00 23:00 Uruguay 19:00 23:00 Paraguay 19:00 23:00 Venezuela 18:00 22:00 EE.UU. (EDT) 18:00 22:00 EE.UU (PDT) 15:00 19:00 Brasil 20:00 00:00 Costa Rica 16:00 20:00

¿Qué canales transmiten pelea Usman vs. Masvidal por UFC 251?

España: DAZN

Estados Unidos: PPV, ESPN + y UFC Fight Pass.

México: ESPN (Preliminares) y FOX Sports.

Chile: FOX Sports.

Argentina: ESPN y ESPN 2.

Perú: ESPN y ESPN 2.

Ecuador: ESPN y ESPN 2.

Colombia: ESPN y ESPN 2.

Uruguay: ESPN y ESPN 2.

Paraguay: ESPN y ESPN 2.

Costa Rica: FOX Sports.

Guatemala: FOX Sports.

Puerto Rico: FOX Sports.

Venezuela: ESPN y ESPN 2.

Bolivia: ESPN y ESPN 2.

Cartelera del UFC 251: Kamaru Usman vs. Jorge Masvidal

Cartelera estelar del UFC 251.

Kamaru Usman vs. Jorge Masvidal

Alexander Volkanovski vs. Max Holloway

Petr Yan vs. José Aldo

Jéssica Andrade vs. Rose Namajunas

Amanda Ribas vs. Paige VanZant

Cartelera preliminar del UFC 251.

Volkan Oezdemir vs. Jiri Prochazka

Elizeu Zaleski dos Santos vs. Muslim Salikhov

Makwan Amirkhani vs. Danny Henry

Leonardo Santos vs. Roman Bogatov

Primeras preliminares UFC 251.

Marcin Tybura vs. Alexander Romanov

Raulian Paiva vs. Zhalgas Zhumagulov

Karol Rosa vs. Vanessa Melo

Martin Day vs. Davey Grant

UFC Fight Island

Lugar donde se realizará el próximo evento del UFC 251.

¿Dónde ver DAZN EN VIVO UFC 251 en ESPAÑA?

El partido se televisa en España por el servicio streaming DAZN.

¿Cómo ver DAZN España? - Suscríbete aquí: https://www.dazn.com/en-GLOBAL/l/sports/ - Móviles a través de la app. - Tablets. - Ordenador. - Smart TV: Apple TV, Android TV, Chromecast y consolas como Xbox One o PlayStation 4.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO UFC 251: Kamaru Usman vs Jorge Masvidal?

ESPN 2 Canales TV DirecTV (Perú) Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Argentina) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Uruguay) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Chile) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Colombia) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Ecuador) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Venezuela) Canal 624 (SD) Movistar (Perú) Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) Movistar (Chile) Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD) Movistar (Argentina) Canal 201 (HD) Claro TV (Perú) Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD) Claro TV (Chile) Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD) Claro TV (Colombia) Canal 511 (SD) y 1511 (HD) Claro TV (Ecuador) Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD) Claro TV (Argentina) Canal 107 (HD) Telecentro (Argentina) Canal 105 (D) y Canal 1011 (HD) Cablevisión (Argentina) Canal 23 (A) y Canal 103 (D/HD) Grupo TV Cable (Ecuador) Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD) VTR Chile Canal 49 (Santiago) y 841 (HD) Supercanal (Argentina) Canal 15 (A), 103 (D) y 1003 (HD) Dibox (Argentina) Canal 101 (HD) Cablevisión Flow (Argentina) Canal 103 (HD)

FOX Sports EN VIVO UFC 251 para México y Centroamérica?

FOX Sports Canales TV Dish (México) Canal 330 (SD) y Canal 830 (HD) Sky Sports (México) Canal 553 (SD) y Canal 1553 (HD) Sky Sports (R. Dominicana) Canal 553 (SD) y Canal 1553 (HD) Claro TV (El Salvador) Canal 305 (SD) y Canal 623 (HD) Tigo (Honduras) Canal 66 (B), 305 (D) y 722 (HD) Claro TV (El Salvador) Canal 42 (A), 209 (D) y 210/587 (HD) Claro TV (Honduras) 47 (A), 209 (D), 210/587 (HD) y 552 (HD) Claro TV (Guatemala) Canal 305 (HD). Cable Color (Honduras) Canal 38 (A) y Canal 452 (D) Mayavisión (Honduras) Canal 16 Telecable (Costa Rica) Canal 45 (A) y Canal 225 (D) Cable & Wireless (Panamá) Canal 253 Megacable (México) Canal 303 (SD) y Canal 1303 (HD) Altice (R. Dominicana) Canal 360 (SD) y Canal 464 (HD) Claro Video (México) Canal 1776 (HD)

¿Cómo ver FOX Sports EN VIVO UFC 251 en Chile?