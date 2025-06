Podría ser una de las luchas más complicadas que afronta actualmente Ben Askren, después de su derrota contra el brasileño Demian Maia, debido a que se encuentra en riesgo de salud al no poder responder a las intervenciones médicas de manera eficiente. La estrella y excampeón de UFC y MMA está hospitalizado por neumonía, así lo dio a conocer su esposa Amy, quien informó que la enfermedad se presentó de forma repentina y pide oraciones de bienestar.

La pareja de Ben Askren pide oraciones por el estado crítico del luchador

Amy Askren, quien contrajo matrimonio con el excampeón en abril de 2010, confirmó vía redes sociales los rumores de la condición de salud que afronta su pareja ganadora de títulos en la categoría peso wélter en Bellator MMA, quien está hospitalizado por neumonía severa al ser contraído de forma repentina. Asimismo, pide oraciones por sanación y paz, ya que, el ex artista marcial mixto no reacciona al tratamiento, "No puede responder a nada en este momento", se lee en su publicación.

Ben Askren y su academia de artes marciales.

"Estamos tratando de mantener la vida lo más normal posible para nuestros hijos en la actualidad, y haciendo todo lo posible para apoyarlos cuidadosamente, así que por favor absténgase de discutirlo con ellos por ahora", escribió Amy Askren para mantener reservado el espacio de sus hijos.

Ben Askren sufre un knockout en menos de 1 minuto

Aquel 6 de julio del 2019, puede ser recordado en la historia de la Ultimate Fighting Championship (UFC) 239, y por los aficionados, especialmente por el luchador de artes marciales, como el knockout más rápido en el cuadrilátero. El veterano con una carrera en despegue, acumulando victorias en todos sus combates, cayó en su pelea 20 que puso fin a su invicto.

Esa tarde, la cartelera tuvo el nombre de Ben Askren contra Jorge Masvidal, quienes por primera vez se enfrentarían en un ring sin esperar que marcarían un hecho anecdótico que terminó en récord. Ambos posicionados en lados opuestos, el árbitro dio la señal que su compatriota sin pensarlo se adelantó y saltó, como única reacción de peleador intentó agacharse sin medir que la rodilla del oponente impactaría en su cabeza. Cinco segundos aproximadamente, terminó el encuentro, el combatiente que formó parte de la delegación olímpica en 2008, estuvo tumbado en el suelo, noqueado, perdiendo el duelo y su invicto.

Ben Askren y su última pelea en el cuadrilátero

Tras aquel bochornoso espectáculo y recuperado, el peleador volvió a subirse al cuadrilátero sin esperar, que sería la última vez en su carrera profesional. Pactado para el 26 de octubre del mismo año como evento principal de la noche, en la categoría Peso Welter, un duelo entre el estadounidense y el brasileño.

La noche lo recibió con la euforia del público, enfrentando a Demian Maia. No fue hasta la ronda 3, donde por una llave del oponente, obligó a Askren a rendirse y terminar el encuentro por rendición. Aquel día fue el final para el campeón, quien acumuló desde sus inicios en 2009, 2 campeonatos de la NCAA, 3 campeonatos Big 12 y un título de peso Wélter de Bellator, asimismo, recibió dos veces el trofeo Dan Hoge y el premio Schalles.

Sin embargo, nuevamente apareció en los reflectores, en el combate contra Jake Paul en 2021, cuando en el primer asalto, llegando casi a los dos minutos, el veterano volvió a caer noqueado.