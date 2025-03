Reveló su hinchaje por Alianza Lima y ahora quiere ganarle a las íntimas: "Disfruto mucho"

Coraima Gómez celebró el triunfo de Universitario ante Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley. Foto: Universitario de Deportes

"Si tu eres hincha y tienes la oportunidad de poder jugar en esa institución es increíble, pero pasaron cosas. Me dolió salir de Alianza por la forma. Particularmente, no merecía esa salida porque jamás me porté mal con nadie. Yo solo estaba cuidando mi integridad porque de esto vivo. Volver a una sala de operaciones y parar casi un año no es fácil. Me puse por delante y les dije, no puedo ni debo. No me aceptaron y para afuera", sentenció.