¿A qué hora juega Perú vs Estados Unidos, canal y dónde ver partido del Mundial de Vóley Sub 19 Femenino?

Perú vs Estados Unidos se medirán cara a cara este jueves 3 de julio desde en el Pool C de Dvorana Gradski vrt, de la ciudad de Osijek (Croacia), a las 2.15 p. m. en el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Sigue cómo y dónde ver el enfrentamiento por la fecha 2 del Mundial de Vóley Sub 19 Femenino.

La 'Blanquirroja', dirigida por Martín Escudero, asumirá la segunda fecha del Mundial U19 de Vóley Femenino, tras caer en su debut por un contundente 3 sets a 0 (25-14; 25-18 y 25-15) frente al vigente subcampeón mundial: la selección de Turquía.

¿Cuándo juega Perú vs Estados Unidos?

De acuerdo con la programación del Mundial de Vóley, el duelo entre la selección peruana ante Estados Unidos se jugará el jueves 3 de julio y la sede que alberga la competencia es en Croacia.

¿Dónde ver Perú vs Estados Unidos vóley EN VIVO?

Si quieres ver el partido de vóley Perú vs Estados Unidos EN VIVO por internet lo podrás hacer través de Latina (canal 2/702 HD) y América TV (canal 4/704 HD).

¿A qué hora juega Perú vs Estados Unidos?

El duelo entre Perú vs Estados Unidos tendrán que medirse desde las 2.45 p. m. según el horario peruano. Mira el horario de acuerdo a tu ubicación.

Perú, Colombia, Ecuador: 2.45 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 3.45 p. m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 4.45 p. m.

México y Centroamérica: 1.45 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Florida): 3.45 p. m. / (Los Ángeles): 1.45 p. m.

España: 9.45 p. m.

Lista de convocados la selección de Perú U19