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DT de la selección peruana minimizó triunfos de Alianza Lima en su título: "Demérito de adversarios"

Antonio Rizola dejó un sorpresivo comentario sobre Alianza Lima y aseguró que en muchos partidos fueron irregulares y que ganaron por demérito de sus rivales.

Gary Huaman
Antono Rizola se refirió a los partidos de Alianza Lima en la temporada.
Antono Rizola se refirió a los partidos de Alianza Lima en la temporada. | Foto: composición Líbero/Movistar Deportes
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Alianza Lima consiguió el tan ansiado tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley 2025-26 tras imponerse ante la Universidad San Martín de Porres. No obstante, para el entrenador de la selección peruana de vóley, Antonio Rizola, las blanquiazules ganaron muchos partidos más por demérito de sus adversarios que por méritos propios.

Fichajes de la Liga Peruana de Vóley para la temporada 2026-27.

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En diálogo con el programa 'Se formaron las parejas', el estratega de la Bicolor fue consultado sobre si considera a los dos finalistas como los más fuertes de la liga, a lo que respondió: “Para ti, ¿son los dos más fuertes?”. Cuando Gino Bonatti le indicó que sí porque fueron los que más invirtieron, Rizola añadió: “Ah, sí. Costos, son los que más hicieron inversión”.

Tras esto, el periodista le volvió a hacer la consulta sobre cómo analizó a ambos clubes, a lo que el entrenador de la selección peruana soltó una controversial frase: “Alianza ganó muchos partidos más por demérito del adversario que por mérito de ellos”.

Esto tomó por sorpresa al entrevistador, quien soltó un “Ajá”. Luego, Antonio Rizola explicó por qué cree que Alianza Lima ganó más por demérito de los rivales: “Muchos equipos que estaban apretando a Alianza y no creían que podían ganar. Pero es una cosa que Alianza ganó por demostrar fuerza, unión... Es un grupo que es muy unido, que se divierte entrenando, que se divierte jugando. María Alejandra es el sinónimo de esto”.

Después, amplió un poco más sobre la armadora colombiana y señaló que el grupo de Alianza Lima ganó por la personalidad de su plantel más que por sus buenas jugadas: “Si la miras, usted no ve a María Alejandra llorando. Siempre sonriendo, hasta para lamentarse sonríe. Hasta para lamentarse. Es un grupo que gana por la personalidad que tiene. En muchos partidos para mí, ellos fueron irregulares en ese sentido”.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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