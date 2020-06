WWE: AJ Styles gana el campeonato Intercontinetal tras vencer a Daniel Bryan [VIDEO]

AJ Styles venció esta noche a Daniel Bryan en SmackDown y ganó su primer campeonato Intercontinetal desde que llegó a la WWE en 2016. En un excelente duelo de principio a fin, el 'Fenomenal' consiguió la cuenta de tres ante su oponente después de aplicarle un Clash y un codazo biónico.

Es importante mencionar que el reinado de Styles empieza luego de que la empresa liderada por Vince McMahon despojara del título a Sami Zayn tras 65 días debido a que se negó a competir en los shows de la marca azul por la pandemia.

'The Critic of Critics' obtuvo el oro durante Elimination Chamber. En esa oprtunidad Zayn logró planchar al excampeón Braun Strowman en un handicap match en la cual compitió en conjunto a Shinsuke Nakamura y Cesaro.

Tras ello, se organizó un torneo de eliminación para elegir al nuevo campeón. Styles y Bryan llegaron hasta la semifinales e iban a competir con Jeff Hardy y Elias respectivamente.

Sin embargo, un accidente que protagonizaron estos dos últimos luchadores ocasionó que Allen Neal Jones pasara a la final. Por su parte, 'Yes Movement' se ganó su lugar en dicha instancia tras derrotar a Sheamus.

WWE Backlash 2020 - cartelera

- Edge vs. Randy Orton

- Por el título de la WWE: Drew McIntyre (c) vs. Bobby Lashley

- Por el título universal en un 2-on-1 Handicap match: Braun Strowman (c) vs. The Miz y John Morrison

- Por el título femenino de Raw: Asuka (c) vs. Nia Jax

- Jeff Hardy vs. Sheamus

- Por los títulos femeninos en parejas de la WWE: Bayley and Sasha Banks (c) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross vs. The IIconics (Billie Kay y Peyton Royce)

- Por el título de los Estados Unidos: Apollo Crews (c) vs. Andrade